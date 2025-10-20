快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

中國房市仍低迷 9月各線城市新房及中古屋價格下跌

中央社／ 台北20日電
中國房市示意圖。(中新社)
中國房市示意圖。(中新社)

中國國家統計局今天公布9月份70個大中城市房價，各線城市的新建商品住宅及中古屋價格均較8月份下降，與去年9月比較，降幅呈收窄。

據中國國家統計局公布，9月份一線城市新建商品住宅銷售價格較8月份下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.2%和0.3%，廣州和深圳分別下降0.6%和1.0%。9月份二線城市及三線城市的新建商品住宅銷售價格，均較8月份下降0.4%。

9月份一線城市中古屋銷售價格較8月份下降1.0%，降幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、1.0%、0.8%和1.0%。二、三線城市中古屋銷售價格較8月份分別下降0.7%和0.6%。

與去年9月比較，各線城市新建商品住宅銷售價格的降幅繼續收窄。9月份一線城市新建商品住宅銷售價格年降0.7%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，上海上漲5.6%，北京、廣州和深圳分別下降2.6%、4.1%和1.8%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別年降2.1%和3.4%。

9月份一線城市中古屋銷售價格年降3.2%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.7%、2.4%、6.0%和1.7%。二、三線城市中古屋銷售價格分別年降5.0%和5.7%，降幅分別收窄0.2個和0.3個百分點。

延伸閱讀

永定河古渠 北京再添世界級文化名片

廣東新增屈公病例整體下降 佛山深圳等市不減反增

全體證券商9月份稅後淨利125億元 累計稅後淨利743億元

失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

相關新聞

大陸第3季GDP增長率跌破5% 降至4.8%

中國大陸今年前三季GDP成長率節節下滑，第三季更跌破5%的重要整數關口。據大陸國家統計局20日上午公布的數據，今年第一季...

安世半導體遭管控風暴 旗下東莞廠擬改「上四休三」

大陸科技企業聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）近日陷入中荷出口管制風波，隨著事件延燒，如今已傳導至安世半導...

中國房市仍低迷 9月各線城市新房及中古屋價格下跌

中國國家統計局今天公布9月份70個大中城市房價，各線城市的新建商品住宅及中古屋價格均較8月份下降，與去年9月比較，降幅呈...

半導體設備階段性波動與長期增長並存，中國力量如何破侷供應鏈（一）

由於人工智能、物聯網等新興技術推動芯片製程曏更先進節點縯進，半導體製造企業為滿足技術疊代需求，加大設備投入，市場在技術敺動下的長期增長靭性凸顯。 圖：全球&中國半導體設備市場規模（2025、2026

投資286億 阿里與螞蟻在港設總部

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓...

陸中小銀行 密集下調存款利率

據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。