中國房市仍低迷 9月各線城市新房及中古屋價格下跌

中國國家統計局今天公布9月份70個大中城市房價，各線城市的新建商品住宅及中古屋價格均較8月份下降，與去年9月比較，降幅呈收窄。

據中國國家統計局公布，9月份一線城市新建商品住宅銷售價格較8月份下降0.3%，降幅比上月擴大0.2個百分點。其中，北京和上海分別上漲0.2%和0.3%，廣州和深圳分別下降0.6%和1.0%。9月份二線城市及三線城市的新建商品住宅銷售價格，均較8月份下降0.4%。

9月份一線城市中古屋銷售價格較8月份下降1.0%，降幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.9%、1.0%、0.8%和1.0%。二、三線城市中古屋銷售價格較8月份分別下降0.7%和0.6%。

與去年9月比較，各線城市新建商品住宅銷售價格的降幅繼續收窄。9月份一線城市新建商品住宅銷售價格年降0.7%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，上海上漲5.6%，北京、廣州和深圳分別下降2.6%、4.1%和1.8%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別年降2.1%和3.4%。

9月份一線城市中古屋銷售價格年降3.2%，降幅比上月收窄0.3個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.7%、2.4%、6.0%和1.7%。二、三線城市中古屋銷售價格分別年降5.0%和5.7%，降幅分別收窄0.2個和0.3個百分點。