快訊

「台版柬埔寨」詐3.9億還虐死3人 主嫌「藍道」判無期徒刑定讞

無印良品股價翻倍的祕密 如何在大陸消費緊縮下突圍

羅浮宮7分鐘驚天竊案早有警訊 工會警告「1漏洞」沒人理

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸第3季GDP增長率跌破5% 降至4.8%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計局公布中國第三季GDP按年增長4.8%，為今年以來最低增速，但仍略高於市場預期的4.7%增幅。（路透）
大陸國家統計局公布中國第三季GDP按年增長4.8%，為今年以來最低增速，但仍略高於市場預期的4.7%增幅。（路透）

中國大陸今年前三季GDP成長率節節下滑，第三季更跌破5%的重要整數關口。據大陸國家統計局20日上午公布的數據，今年第一季中國GDP年比增長5.4%，第二季增長5.2%，第三季增長4.8%。大陸官方今年初設定今年全年GDP增長目標為「5%左右」。

大陸國家統計局指出，初步核算，前三季國內生產毛額（GDP）達人民幣101兆5,036億元，以不變價格計算，年增5.2%。分產業看，第一產業增加值5兆8,061億元，較去年成長3.8%；第二產業增加值36兆4,020億元，成長4.9%；第三產業增加值59兆2,955億元，成長5.4%。分季來看，第一季國內生產毛額年增5.4%，第二季增長5.2%，第三季增長4.8%。從季比看，第三季國內生產毛額成長1.1%。

新加坡聯合早報指出，今年大陸第三季國內生產總值（GDP）增長4.8%，為今年以來最慢增速，不過，與市場預期相符。路透分析，上述數據符合分析師預期，同時也維持了對新一輪刺激政策的壓力，因中美貿易戰削弱了市場信心。不過，大陸這個全球第二大經濟體在年初強勁開局後，經濟動能逐步減弱，受到長期房地產低迷、消費疲軟以及貿易緊張局勢的拖累。

此前，第一財經研究院對經濟學家們調查，對第三季GDP年增速的預測均值為4.8%，他們認為第四季經濟將延續溫和增長態勢，經濟學家們給出的全年GDP年增速預測均值也是4.8%。中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，未來生產強於需求的格局延續；隨著「搶出口」效應消退，關稅影響下，出口增速或有所回落。

此外，同日大陸國家統計局還公布社會消費品零售總額數據，顯示9月，大陸社會消費品零售總額4兆1,971億元，較去年同期成長3.0%。其中，汽車以外的消費品零售額3兆7,260億元，成長3.2%。今年1至9月，社會消費品零售總額36兆5,877億元，成長4.5%。其中，汽車以外的消費品零售額32兆9,954億元，成長4.9%。

延伸閱讀

陸生成式AI 用戶破5億人

陸中小銀行 密集下調存款利率

大陸新一輪降息降準將啟動

少林寺釋永信風波後....大陸官方要求宗教界「學法律、守戒律」

相關新聞

大陸第3季GDP增長率跌破5% 降至4.8%

中國大陸今年前三季GDP成長率節節下滑，第三季更跌破5%的重要整數關口。據大陸國家統計局20日上午公布的數據，今年第一季...

安世半導體遭管控風暴 旗下東莞廠擬改「上四休三」

大陸科技企業聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）近日陷入中荷出口管制風波，隨著事件延燒，如今已傳導至安世半導...

中國房市仍低迷 9月各線城市新房及中古屋價格下跌

中國國家統計局今天公布9月份70個大中城市房價，各線城市的新建商品住宅及中古屋價格均較8月份下降，與去年9月比較，降幅呈...

半導體設備階段性波動與長期增長並存，中國力量如何破侷供應鏈（一）

由於人工智能、物聯網等新興技術推動芯片製程曏更先進節點縯進，半導體製造企業為滿足技術疊代需求，加大設備投入，市場在技術敺動下的長期增長靭性凸顯。 圖：全球&中國半導體設備市場規模（2025、2026

投資286億 阿里與螞蟻在港設總部

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓...

陸中小銀行 密集下調存款利率

據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。