大陸第3季GDP增長率跌破5% 降至4.8%

中國大陸今年前三季GDP成長率節節下滑，第三季更跌破5%的重要整數關口。據大陸國家統計局20日上午公布的數據，今年第一季中國GDP年比增長5.4%，第二季增長5.2%，第三季增長4.8%。大陸官方今年初設定今年全年GDP增長目標為「5%左右」。

大陸國家統計局指出，初步核算，前三季國內生產毛額（GDP）達人民幣101兆5,036億元，以不變價格計算，年增5.2%。分產業看，第一產業增加值5兆8,061億元，較去年成長3.8%；第二產業增加值36兆4,020億元，成長4.9%；第三產業增加值59兆2,955億元，成長5.4%。分季來看，第一季國內生產毛額年增5.4%，第二季增長5.2%，第三季增長4.8%。從季比看，第三季國內生產毛額成長1.1%。

新加坡聯合早報指出，今年大陸第三季國內生產總值（GDP）增長4.8%，為今年以來最慢增速，不過，與市場預期相符。路透分析，上述數據符合分析師預期，同時也維持了對新一輪刺激政策的壓力，因中美貿易戰削弱了市場信心。不過，大陸這個全球第二大經濟體在年初強勁開局後，經濟動能逐步減弱，受到長期房地產低迷、消費疲軟以及貿易緊張局勢的拖累。

此前，第一財經研究院對經濟學家們調查，對第三季GDP年增速的預測均值為4.8%，他們認為第四季經濟將延續溫和增長態勢，經濟學家們給出的全年GDP年增速預測均值也是4.8%。中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，未來生產強於需求的格局延續；隨著「搶出口」效應消退，關稅影響下，出口增速或有所回落。

此外，同日大陸國家統計局還公布社會消費品零售總額數據，顯示9月，大陸社會消費品零售總額4兆1,971億元，較去年同期成長3.0%。其中，汽車以外的消費品零售額3兆7,260億元，成長3.2%。今年1至9月，社會消費品零售總額36兆5,877億元，成長4.5%。其中，汽車以外的消費品零售額32兆9,954億元，成長4.9%。