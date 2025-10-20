安世半導體遭管控風暴 旗下東莞廠擬改「上四休三」

大陸科技企業聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）近日陷入中荷出口管制風波，隨著事件延燒，如今已傳導至安世半導體生產一線與產業鏈終端。有陸媒指出，安世半導體東莞工廠已限制出貨，並計劃實施「上四休三」工作制（四天工作日）。

每日經濟新聞指，東莞工廠在「十一」長假後即開始限出貨，近期起將調整為「上四休三」。一名負責生產效率的員工稱，因部分原材料短缺和員工配置問題，下周部分職位改為「上四休三」，加班時數也從每月70至80小時降至約40至50小時，「今年以來訂單都滿，就是原材料問題。」

倉庫端亦出現異常。一名倉庫工作人員透露，「十一」假期後入庫量持續大於出庫量。「倉庫裡的貨是越來越多，生產沒有停下來，入貨越來越多，倉庫都快堆不下了，我們需要把之前放架子上的貨，打包到箱子裡，再把新的貨上到貨架上。」

在此，有貿易商確認，產品面臨缺貨與漲價壓力，該工廠門外18日已有部分貿易商及客戶聚集。其中，兩位從蘇州來的客戶表示，17日凌晨就已抵達工廠。「我們坐高鐵過來，在南昌轉的車，也有1,000多公里了，晚上9點多一下火車就趕過來了，就說『我們是客戶，過來提貨的』，但也沒辦法，就是沒貨。」

他們還透露，廠方僅以「這個情況我們也沒辦法」等回應，未給出明確說法。從17日至18日的蹲守來看，18日偶有貨車進出，但無法確認是否為出貨車輛，「這兩天，很多客戶、貿易商過來看真實情況、拍照」。

另一位從深圳趕來的貿易商亦指，公司已派員連日蹲守，「沒辦法，得給客戶一個交代，在現場掌握的信息更多些」。他研判，工廠停止出貨已超過一周，但生產似未完全停止。

東莞黃江鎮安世半導體工廠，是該公司旗下最大的封裝測試基地，占地約10萬平方公尺，員工約4,000人。新加坡聯合早報指，荷蘭政府上月底以安世內部有嚴重治理缺陷，關鍵技術存在被轉移至中國母公司聞泰科技的風險為由，接管了這家歐洲晶片製造商；此舉也引發中國政府禁止出口安世半導體的產品。法院文件顯示，美國曾警告安世，須更換中國籍首席執行長，以避免被列入制裁名單。

據證券時報，有消息稱，聞泰科技旗下安世半導體（中國）的員工公司系統權限被全面中斷事項，聞泰科技相關負責人18日證實，17日早上安世中國團隊的帳號被封，具體原因不明。考慮到緊急狀態下歐洲可能切斷系統、切斷資金，中國區不得不採取獨立的自救行為，加緊拉通大陸國內供應鏈，確保大陸國內客戶的供應。