從投行看大陸／企業所得稅預繳新規分析

台商應注意最新企業所得稅預繳最新規定的影響。

2025年7月7日，大陸稅務總局發布17號公告《關於優化企業所得稅預繳納稅申報有關事項的公告》（以下簡稱「新規」），自2025年10月1日起施行。對於查帳徵收的居民企業，按月預繳的，從2025年9月份申報期開始使用新版報表；按季預繳的，則從2025年第三季度申報起啟用。

本次修訂主要內容如下：

一、專用設備抵免政策預繳環節可自主選擇享受

企業購置並實際使用符合規定的環境保護、節能節水、安全生產等專用設備，可按專用設備投資額的10％，從當年應納稅額中抵免；當年不足抵免，可在往後五個納稅年度內結轉抵免。對比稅務總局2018年第23號公告，該優惠僅能在年度匯算清繳時適用。

新規允許企業結合自身經營情況自主選擇，既可在預繳申報時適用，也可在年度匯算清繳時適用。若選擇預繳環節適用，無需等到次年匯繳，可實現稅額即時抵扣，降低企業資金占用。

二、強化出口業務申報管理

1、明確收入分類填報

新版申報表在「營業收入」項下新增明細欄次，分別填報自營出口收入、委託出口收入、出口代理費收入，通過強制分類核算避免漏報錯報。

2、代理出口業務穿透式申報

對於以代理方式（包括通過市場採購貿易、外貿綜合服務等）出口貨物的企業，新規要求在預繳申報出口代理費收入時，同步附報《代理出口企業受託出口情況匯總表》，詳細填寫實際委託出口方的公司名稱、納稅人識別號和出口金額等情況。

若存在多層代理關係，則需穿透至最終境內生產銷售主體，不得填報關行、貨代公司等非實際委託出口方或非境內主體。例如A公司代理B公司出口，而B公司實際受境內生產企業C公司委託，則A公司需直接填報C公司的資訊及對應出口金額，而非填報B公司。代理企業需特別注意合規操作，若未按要求穿透填報，該筆業務將被視為自營業務，由其承擔相應出口金額應申報繳納的企業所得稅。

三、調整總分機構稅款分攤計算方法

新規將原僅適用於年度匯繳環節的總分機構稅款分攤計算方法，推廣至預繳環節統一執行，企業先對截止到本月（季）度應納所得稅額進行總分機構間分攤，再由總、分機構分別抵減其已分攤預繳稅款，並計算本月（季）度應補（退）所得稅。

對於不存在分支機構註銷、前期分攤計算不準確等情況的匯總納稅企業，新舊方法分攤結果完全一致，企業無需額外調整；但若存在上述特殊情形，新方法將通過全量分攤方式，對全年分攤稅款重新計算。

四、職工薪酬新增附報事項

新版申報表將職工薪酬分為兩類填報：

1、已計入成本費用的職工薪酬

填報企業會計核算計入成本費用的職工薪酬，包括工資薪金、職工福利費、職工教育經費、工會經費、社保費、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等全部薪酬類型的累計發生金額。

2、實際支付給職工的應付職工薪酬

僅針對工資薪金，填報企業「應付職工薪酬」科目下工資薪金借方發生額累計金額，也就是實際發放金額。

需要注意的是，稅控系統會勾稽比對：（1）已計入成本費用的職工薪酬，加上折舊攤銷、購買材料、辦公費等各種發票金額，與當年度的成本費用總額；（2）實際支付的職工薪酬與個人所得稅申報資料。若差異過大，稅務系統將觸發預警，企業可能面臨後續核查風險。

