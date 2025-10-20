大陸新一輪降息降準將啟動

據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正準備下調存款利率。大陸業內認為，第4季中國人民銀行（大陸央行）可能實施新一輪降準，並可能降息10個基點（0.1個百分點）。

在沉寂一段時間後，大陸中小銀行近期又進入了新一輪降息潮。第一財經報導，上海華瑞銀行近日公告，將三年期整存整取定期存款利率從2.3%調降至2.15%；同樣在9月底降息的中小銀行還有天津金城銀行、河南洛陽農商行、洛寧農商行等。

大陸銀行淨息差（NIM，銀行利息收入－銀行利息支出／平均生息資產規模）今年仍在持續收窄中，根據大陸國家金融監管總局發布的數據，去年底、今年第1季末、第2季末，商業銀行淨息差分別為1.52%、1.43%、1.42%。

存款利率下調將有助於金融機構淨息差回穩。據中信證券的研究報告，大陸高息存款的存入高峰期為2022年至2024年，這部分存款將在2025年至2026年集中到期；同時，存款定期化趨勢也得以緩解。高息存款重定價加上存款活化，預計將帶動大陸存量存款利率迎來十年來最大幅度下調，這將有助緩解銀行淨息差收窄壓力，為後續貨幣寬鬆打開空間。

財通證券以國有行公布的吸收存款到期情況估算，預計2025年大陸全國定期存款到期規模約人民幣89兆元，2026年到期規模約為98兆元。

此外，東方金誠宏觀首席分析師王青分析，美國高關稅政策對全球貿易及中國出口的影響有可能在第4季進一步體現，加之上年同期一攬子增量政策帶來高基期效應，第4季大陸官方加力穩增長、穩就業的必要性將上升。且9月美國聯準會恢復降息，代表外部因素對大陸內部實施適度寬鬆貨幣政策的掣肘進一步弱化。

分析認為，該調整背後，是第4季大陸官方可能實施的降息降準預期。