大陸Q4有望降準、降息10基點

據統計，十月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正準備下調存款利率。大陸業內認為，第四季中國人民銀行（大陸央行）可能實施新一輪降準，並可能降息十個基點（○點一個百分點）。

大陸中小銀行近期再進入新一輪降息潮。第一財經報導，上海華瑞銀行近日公告，將三年期整存整取定期存款利率從百分之二點三調降至百分之二點一五；同樣在九月底降息的中小銀行還有天津金城銀行、河南洛陽農商行、洛寧農商行等。

大陸銀行淨息差（ＮＩＭ）今年仍然在持續收窄，根據大陸國家金融監管總局發布的數據，去年年底、今年第一季末、第二季末，商業銀行淨息差分別為百分之一點五二、百分之一點四三、百分之一點四二。

存款利率下調將有助於金融機構淨息差回穩。據中信證券研究報告，大陸高息存款的存入高峰期為二○二二年至二○二四年，這部分存款將在二○二五年至二○二六年集中到期；同時，存款定期化趨勢也得以緩解。高息存款重定價加上存款活化，預計將帶動大陸存量存款利率迎來十年來最大幅度的下調，這將有助於緩解銀行淨息差收窄壓力，為後續貨幣寬鬆打開空間。

東方金誠宏觀首席分析師王青分析，美國高關稅政策對全球貿易及大陸出口的影響有可能在第四季進一步體現，加上去年同期一攬子增量政策帶來高基期效應，第四季大陸官方加力穩增長、穩就業的必要性上升。此外，九月美國聯準會恢復降息，外部因素對大陸實施適度寬鬆貨幣政策的掣肘進一步弱化。