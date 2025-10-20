聽新聞
0:00 / 0:00

傳北京介入 螞蟻京東穩定幣喊停

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
英國金融時報報導，在大陸官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與大陸電商巨頭京東暫停了穩定幣計畫。新華社
英國金融時報報導，在大陸官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與大陸電商巨頭京東暫停了穩定幣計畫。新華社

近期傳出在大陸官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與大陸電商巨頭京東，暫停了穩定幣計畫。顯示北京當局對數位貨幣監管力度加強，特別針對私營機構發行的穩定幣，市場認為這次政策調整會影響未來穩定幣發展的方向。阿里與京東等企業目前尚未有正式回應。

英國金融時報報導，知情人士稱，在收到中國人民銀行（大陸央行）和大陸網信辦等監管機構的指示後，各公司已暫停了穩定幣計畫。

此前，大陸監管當局支持香港建構數位資產中心，香港的「穩定幣條例」已於今年八月起生效，也讓市場一度對穩定幣概念股有所炒作。

不過北京當局的態度顯得謹慎保守，此前便有訊息稱，在七月底至八月初，有些主流券商和智庫陸續收到大陸金融監管部門指導，要求取消相關研討會並停止發布關於穩定幣的研究報告。大陸監管機構也擔憂穩定幣成為不法分子在大陸進行欺詐活動的新工具。

港媒星島日報指，財新網曾在九月中旬刊出訊息稱，北京當局近期對穩定幣、加密貨幣的政策風向有變，多家央企和中資銀行在香港的機構可能暫時不申請穩定幣經營牌照，但相關報導其後遭下架。報導引述香港股票分析師協會主席鄧聲興分析，大陸官方對虛擬貨幣資產一向謹慎，為了推動人民幣國際化，待市場成熟後，大陸央企等機構仍有機會參與。

路透在九月曾引述知情人士說法報導，至少有兩家領先券商收到大陸證監會的「口頭建議」，要求暫停境外ＲＷＡ（指實體資產代幣化）相關業務。據其中一位知情人士透露，這項監管指引的目的在於加強新興業務風險管理，並確保業者所宣稱的產品背後有可靠、合法的資產支持。

香港金管局稱，截至九月底，共收到三十六家機構提交穩定幣牌照申請，包括銀行、科技企業、證券或資產管理，以及投資公司、電商、支付機構、初創企業等。

北京 穩定幣 香港 中國人行 京東集團 螞蟻

延伸閱讀

金針菇又惹議！全家遊香港住宅區狂拍照挨轟　急刪片段留言道歉

馬拉松旺季到！大陸卻驚傳上百場賽事臨時被喊卡

傳大陸官方介入 阿里旗下螞蟻與京東穩定幣計畫喊停

陸國安部控美國利用台日菲對陸發動網攻 嫁禍他人

相關新聞

可少買82%輝達H20晶片！阿里雲提方案解決GPU浪費

AI模型發展過程不光仰賴算力增長，算力浪費問題也日益突出。大陸科技巨頭阿里巴巴旗下阿里雲提出計算池化解決方案「Aegae...

傳北京介入 螞蟻京東穩定幣喊停

近期傳出在大陸官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與大陸電商巨頭京東，暫停了穩定幣計畫。顯示北京當局對...

剛推陸首款全國產通用GPU 「陸版輝達」沐曦將上市

上海證券交易所官網公布，沐曦集成電路（上海）科創板IPO項目將於24日進入上市審核委員會審議。9月26日，另一家大陸國產...

陸中小銀行近期下調存款利率 第4季有望降準降息

據統計，10月以來，中國大陸一批中小銀行密集下調或正準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為，今年內中國大陸將再度降準、降息...

具體時間不明… 庫克在滬表態：蘋果AI加速進中國

蘋果CEO庫克18日在上海舉辦的全球財富管理論壇上明確表示，蘋果AI（Apple Intelligence）正在努力進入...

傳遭歐洲中斷員工系統權限 安世中國強調正常運營

荷蘭政府對中國半導體生產商聞泰科技旗下的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）實施行政指令引發爭議，安世半導體中國公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。