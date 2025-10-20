快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

陸生成式AI 用戶破5億人

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國互聯網絡信息中心18日發布的「生成式人工智能應用發展報告（2025）」顯示，截至2025年6月，大陸生成式人工智能用戶達5.15億人，普及率為36.5%。

中新社報導，上述報告在當日於北京舉行的2025（第六屆）中國互聯網基礎資源大會上發布。報告顯示，生成式人工智能正逐漸融入大陸各類群體的日常生活中，用戶規模和普及率呈爆發式增長。上半年，大陸生成式人工智能用戶規模增長2.66億人，半年增長106.6%。

在所有生成式人工智能用戶中，40歲以下中青年用戶占比達到74.6%，大專、本科及以上高學歷用戶占比為37.5%。這兩部分群體是生成式人工智能的核心用戶。 　　報告顯示，隨著大陸國內生成式人工智能技術的快速發展，相關產品日趨成熟，用戶體驗明顯提升。針對生成式人工智能用戶最常使用的產品調查發現，超過90%的用戶會首先選擇使用大陸國產大模型。 　　

報告稱，截至2025年8月，大陸累計有538款生成式人工智能服務完成備案，263款生成式人工智能應用或功能完成登記。生成式人工智能被廣泛應用於智能搜索、內容創作、辦公助手、智能硬體等場景，還在農業生產、工業製造、科學研究等領域得到積極探索實踐。

報告認為，隨著技術環境的不斷優化，大陸在全球人工智能技術領域的話語權持續增強。截至2025年4月，大陸人工智能專利申請量達157.6萬件，占全球申請量的38.58%，居全球首位。

規模 陸生 北京

延伸閱讀

馬拉松旺季到！大陸卻驚傳上百場賽事臨時被喊卡

傳大陸官方介入 阿里旗下螞蟻與京東穩定幣計畫喊停

陸國安部控美國利用台日菲對陸發動網攻 嫁禍他人

石化業旺季到本季有轉機 大陸淘汰老舊產能 台塑、台聚等迎利多

相關新聞

傳北京介入 螞蟻京東穩定幣喊停

近期傳出在大陸官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與大陸電商巨頭京東，暫停了穩定幣計畫。顯示北京當局對...

投資286億 阿里與螞蟻在港設總部

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓...

王者榮耀三星堆皮膚 張藝謀操刀

近日，大陸知名網路遊戲「王者榮耀」十周年限定三星堆系列皮膚CG「瞳」首發。該皮膚CG由「王者榮耀」邀請著名導演張藝謀為藝...

半導體設備階段性波動與長期增長並存，中國力量如何破侷供應鏈（一）

由於人工智能、物聯網等新興技術推動芯片製程曏更先進節點縯進，半導體製造企業為滿足技術疊代需求，加大設備投入，市場在技術敺動下的長期增長靭性凸顯。 圖：全球&中國半導體設備市場規模（2025、2026

陸中小銀行 密集下調存款利率

據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」，...

陸生成式AI 用戶破5億人

中國互聯網絡信息中心18日發布的「生成式人工智能應用發展報告（2025）」顯示，截至2025年6月，大陸生成式人工智能用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。