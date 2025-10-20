陸生成式AI 用戶破5億人

中國互聯網絡信息中心18日發布的「生成式人工智能應用發展報告（2025）」顯示，截至2025年6月，大陸生成式人工智能用戶達5.15億人，普及率為36.5%。

中新社報導，上述報告在當日於北京舉行的2025（第六屆）中國互聯網基礎資源大會上發布。報告顯示，生成式人工智能正逐漸融入大陸各類群體的日常生活中，用戶規模和普及率呈爆發式增長。上半年，大陸生成式人工智能用戶規模增長2.66億人，半年增長106.6%。

在所有生成式人工智能用戶中，40歲以下中青年用戶占比達到74.6%，大專、本科及以上高學歷用戶占比為37.5%。這兩部分群體是生成式人工智能的核心用戶。 報告顯示，隨著大陸國內生成式人工智能技術的快速發展，相關產品日趨成熟，用戶體驗明顯提升。針對生成式人工智能用戶最常使用的產品調查發現，超過90%的用戶會首先選擇使用大陸國產大模型。

報告稱，截至2025年8月，大陸累計有538款生成式人工智能服務完成備案，263款生成式人工智能應用或功能完成登記。生成式人工智能被廣泛應用於智能搜索、內容創作、辦公助手、智能硬體等場景，還在農業生產、工業製造、科學研究等領域得到積極探索實踐。

報告認為，隨著技術環境的不斷優化，大陸在全球人工智能技術領域的話語權持續增強。截至2025年4月，大陸人工智能專利申請量達157.6萬件，占全球申請量的38.58%，居全球首位。