陸中小銀行 密集下調存款利率
據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」，預計第4季人行有可能實施新一輪降準，且可能有10個基點的降息落地。
在沉寂一段時間後，大陸中小銀行近日又進入新一輪降息潮。第一財經報導，上海華瑞銀行13日發布「關於調整人民幣存款掛牌利率的公告」，將3年期整存整取定期存款利率從2.3%調降至2.15%。該行在9月末才剛下調過3年期、5年期定期存款利率；同樣在9月底降息的還有天津金城銀行、河南洛陽農商行、洛寧農商行等。蘇商銀行近期也預計將存款利率下調10個基點。
大陸銀行淨息差今年仍在持續收窄中，根據大陸國家金融監管總局發布數據，去年底、今年第1季末、第2季末，商業銀行淨息差分別為1.52%、1.43%、1.42%。
存量存款利率的下行將有助於淨息差回穩。據中信證券研報，大陸高息存款的存入高峰期為2022至2024年，這部分存款將在2025至2026年集中到期；存款定期化趨勢也在得以緩解。高息存款重定價疊加存款活化，將帶動存量存款利率迎來10年來最大幅度下行，有助緩解銀行淨息差收窄壓力，為後續貨幣寬鬆打開空間。
財通證券以國有行披露的吸收存款到期進行估算，預計2025年全國定期存款到期約為人民幣89兆元，2026年到期規模約為98兆元。
此外，東方金誠宏觀首席分析師王青分析，美國高關稅政策對全球貿易及大陸出口的影響有可能在第4季進一步體現，加之上年同期一攬子增量政策帶來高基數效應，因此第4季加力穩增長、穩就業的必要性上升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言