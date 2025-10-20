陸中小銀行 密集下調存款利率

據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」，預計第4季人行有可能實施新一輪降準，且可能有10個基點的降息落地。

在沉寂一段時間後，大陸中小銀行近日又進入新一輪降息潮。第一財經報導，上海華瑞銀行13日發布「關於調整人民幣存款掛牌利率的公告」，將3年期整存整取定期存款利率從2.3%調降至2.15%。該行在9月末才剛下調過3年期、5年期定期存款利率；同樣在9月底降息的還有天津金城銀行、河南洛陽農商行、洛寧農商行等。蘇商銀行近期也預計將存款利率下調10個基點。

大陸銀行淨息差今年仍在持續收窄中，根據大陸國家金融監管總局發布數據，去年底、今年第1季末、第2季末，商業銀行淨息差分別為1.52%、1.43%、1.42%。

存量存款利率的下行將有助於淨息差回穩。據中信證券研報，大陸高息存款的存入高峰期為2022至2024年，這部分存款將在2025至2026年集中到期；存款定期化趨勢也在得以緩解。高息存款重定價疊加存款活化，將帶動存量存款利率迎來10年來最大幅度下行，有助緩解銀行淨息差收窄壓力，為後續貨幣寬鬆打開空間。

財通證券以國有行披露的吸收存款到期進行估算，預計2025年全國定期存款到期約為人民幣89兆元，2026年到期規模約為98兆元。

此外，東方金誠宏觀首席分析師王青分析，美國高關稅政策對全球貿易及大陸出口的影響有可能在第4季進一步體現，加之上年同期一攬子增量政策帶來高基數效應，因此第4季加力穩增長、穩就業的必要性上升。