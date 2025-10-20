王者榮耀三星堆皮膚 張藝謀操刀
近日，大陸知名網路遊戲「王者榮耀」十周年限定三星堆系列皮膚CG「瞳」首發。該皮膚CG由「王者榮耀」邀請著名導演張藝謀為藝術指導，攜手三星堆博物館推出，將青銅文明與數位藝術完美融合，回望那個通達天地、人神共聚的世界。
三星堆遺址位於四川德陽，出土的青銅面具、青銅人像以誇張的造型與精湛的工藝著稱，被視為中華古代青銅文明的重要代表。此次限定皮膚CG取名為「瞳」，源自古蜀文明對眼睛的崇拜，比如三星堆出土了大量眼睛形狀的器物，如縱目大面具，大眼獸面等。
記者注意到，十周年限定皮膚CG描繪的是三星堆文明的一些祭祀場景和過程，4位人物的皮膚形象有不少三星堆元素。比如，人物「后羿」手上拿的弓箭是青銅神樹，射出的箭矢圖案是太陽神鳥；人物「女媧」戴的是青銅鳥送來的黃金面具。
據悉，張藝謀從創作伊始就聚焦三星堆文物中「青銅」元素的視覺張力，提出將「青銅軀殼與現代光效混搭」的設計理念，最終呈現的皮膚，在造型上大量採用青銅甲胄與青銅面具的紋路細節，同時在局部加入翡翠、琉璃質感的不規則光效，既保留了青銅的厚重感，又兼具遊戲化的動感與觀賞性。
這次「王者榮耀」十周年限定三星堆系列皮膚CG，在網上引來極大關注，被不少網友點讚「簡直美出新高度」。
