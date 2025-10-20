快訊

台灣洗腎王國！每年醫療花460億元 腎臟來源不足致移植比率低

直擊／BLACKPINK唱完連夜離境！直奔小港機場「吻別高雄」

王者榮耀三星堆皮膚 張藝謀操刀

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「女媧」海報。 圖／「王者榮耀」官方提供
「女媧」海報。 圖／「王者榮耀」官方提供

近日，大陸知名網路遊戲「王者榮耀」十周年限定三星堆系列皮膚CG「瞳」首發。該皮膚CG由「王者榮耀」邀請著名導演張藝謀為藝術指導，攜手三星堆博物館推出，將青銅文明與數位藝術完美融合，回望那個通達天地、人神共聚的世界。

三星堆遺址位於四川德陽，出土的青銅面具、青銅人像以誇張的造型與精湛的工藝著稱，被視為中華古代青銅文明的重要代表。此次限定皮膚CG取名為「瞳」，源自古蜀文明對眼睛的崇拜，比如三星堆出土了大量眼睛形狀的器物，如縱目大面具，大眼獸面等。

記者注意到，十周年限定皮膚CG描繪的是三星堆文明的一些祭祀場景和過程，4位人物的皮膚形象有不少三星堆元素。比如，人物「后羿」手上拿的弓箭是青銅神樹，射出的箭矢圖案是太陽神鳥；人物「女媧」戴的是青銅鳥送來的黃金面具。

據悉，張藝謀從創作伊始就聚焦三星堆文物中「青銅」元素的視覺張力，提出將「青銅軀殼與現代光效混搭」的設計理念，最終呈現的皮膚，在造型上大量採用青銅甲胄與青銅面具的紋路細節，同時在局部加入翡翠、琉璃質感的不規則光效，既保留了青銅的厚重感，又兼具遊戲化的動感與觀賞性。

這次「王者榮耀」十周年限定三星堆系列皮膚CG，在網上引來極大關注，被不少網友點讚「簡直美出新高度」。

網路遊戲

延伸閱讀

三星堆博物館「好玩」屬性拉滿 中秋假期吸客18萬人次

三星堆博物館 中秋假期吸18萬人次

三星堆論壇 搭文明溝通橋梁

向太驚爆張藝謀、鞏俐分手真相！女神另嫁他人「大導演崩潰痛哭」

相關新聞

傳北京介入 螞蟻京東穩定幣喊停

近期傳出在大陸官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與大陸電商巨頭京東，暫停了穩定幣計畫。顯示北京當局對...

投資286億 阿里與螞蟻在港設總部

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓...

王者榮耀三星堆皮膚 張藝謀操刀

近日，大陸知名網路遊戲「王者榮耀」十周年限定三星堆系列皮膚CG「瞳」首發。該皮膚CG由「王者榮耀」邀請著名導演張藝謀為藝...

半導體設備階段性波動與長期增長並存，中國力量如何破侷供應鏈（一）

由於人工智能、物聯網等新興技術推動芯片製程曏更先進節點縯進，半導體製造企業為滿足技術疊代需求，加大設備投入，市場在技術敺動下的長期增長靭性凸顯。 圖：全球&中國半導體設備市場規模（2025、2026

陸中小銀行 密集下調存款利率

據統計，10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為年內還將再度開啟降准降息「窗口」，...

陸生成式AI 用戶破5億人

中國互聯網絡信息中心18日發布的「生成式人工智能應用發展報告（2025）」顯示，截至2025年6月，大陸生成式人工智能用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。