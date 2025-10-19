剛推陸首款全國產通用GPU 「陸版輝達」沐曦將上市

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
沐曦集成電路（南京）日前在南京公開發布大陸首款全國產通用GPU「曦雲C600」。（圖／取自快科技）
上海證券交易所官網公布，沐曦集成電路（上海）科創板IPO項目將於24日進入上市審核委員會審議。9月26日，另一家大陸國產GPU公司摩爾線程已過會。這似乎顯示，在中美科技戰下，大陸監管層對處於發展初期、雖無獲利但具備技術實力和市場前景的科創企業給予明確的政策支持。

據沐曦招股書，該公司於6月30日提交上市申請，計劃發行不超過4010.00萬股 A 股普通股，擬募集資金人民幣39.04億元。

沐曦主攻產品是針對數據中心的通用GPU，這一路線對應產業鏈價值密度最高的市場。以輝達為例，其2025財年數據中心業務（以Hopper平台產品為主）收入達到1,151.9億美元，約佔當期總收入1,305億美元的88%，可見數據中心端的商業價值遠高於其他包括遊戲顯卡、專業可視化等終端分支。

財務數據方面，沐曦股份近三年年均複合增長率為4,074.52%。 2025年上半年收入約人民幣9億元，已超過2024年全年水準。

但沐曦股份目前仍處於虧損狀態，2022年至2025年上半年，淨虧損累計約人民幣32億元；扣除非經常性損益後，歸屬於母公司所有者的淨虧損合計約29億元。其中，2025年上半年淨虧損約人民幣1.86億元，較去年同期減虧63.74%。虧損主要是受研發投入、大額股份支付等因素影響。

近期沐曦集成電路（南京）在南京公開發布大陸首款全國產通用GPU「曦雲C600」，象徵大陸國產高性能GPU實現歷史性突破。沐曦股份高級副總裁孫國梁表示，該款集成了大容量存儲與多種精度混合算力，並支持MetaXLink超節點擴展技術，在硬體性能和軟體兼容上完全滿足下一代生成式AI的訓練和推理需求。

曦雲C600研發項目於2024年2月立項，2025年7月完成回片並成功點亮，正在進行功能測試，預計於2025年底進入風險量產。目前，正在研發中的下一代旗艦產品C700，將在計算能力、存儲能力、通信能力及能效比等方面進一步大幅提升，接近輝達H系列旗艦H100的水準。

大陸證監會主席吳清9月22日在記者會上總結大陸證監會近五年工作時曾指出，融資端改革持續深化，聚焦服務新質生產力發展推出「科創十六條」、「科創板八條」等措施，這一系列制度優化，實質上提升了中國資本市場對硬科技「高研發、長周期」的包容度與資源配置效率。

