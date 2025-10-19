快訊

陸中小銀行近期下調存款利率 第4季有望降準降息

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
10月以來，大陸一批中小銀行密集下調或正在準備下調存款利率。業內預計，第四季人行可能實施新一輪降準，並可能降息10個基點。（路透）
據統計，10月以來，中國大陸一批中小銀行密集下調或正準備下調存款利率。大陸業內傾向於認為，今年內中國大陸將再度降準、降息，預計第四季，中國人民銀行（大陸央行）可能實施新一輪降準，並可能降息10個基點。

在沉寂一段時間後，大陸中小銀行近期又進入了新一輪降息潮。

第一財經報導，上海華瑞銀行13日發布《關於調整人民幣存款掛牌利率的公告》，將三年期整存整取定期存款利率從2.3%調降至2.15%。9月底，該行才剛下調過三年期、五年期定期存款利率；同樣在9月底降息的中小銀行還有天津金城銀行、河南洛陽農商行、洛寧農商行等。蘇商銀行近期也預計將存款利率下調10個基點。

大陸銀行淨息差今年仍在持續收窄中，根據大陸國家金融監管總局發布的數據，去年底、今年第一季末、第二季末，商業銀行淨息差分別為1.52%、1.43%、1.42%。

存量存款利率下調將有助於金融機構淨息差回穩。據中信證券的研究報告，大陸高息存款的存入高峰期為2022年至2024年，這部分存款將在2025年至2026年集中到期；同時，存款定期化趨勢也在得以緩解。高息存款重定價加上存款活化，預計將帶動大陸存量存款利率迎來十年來最大幅度的下調，這將有助於緩解銀行淨息差收窄壓力，為後續貨幣寬鬆打開空間。

財通證券以國有行公布的吸收存款到期情況估算，預計2025年大陸全國定期存款到期規模約人民幣89兆元，2026年到期規模約為98兆元。

此外，東方金誠宏觀首席分析師王青分析，美國高關稅政策對全球貿易及中國出口的影響有可能在第四季進一步體現，加之上年同期一攬子增量政策帶來高基期效應，第四季大陸官方加力穩增長、穩就業的必要性將上升。且9月美國聯準會恢復降息，代表外部因素對大陸內部實施適度寬鬆貨幣政策的掣肘進一步弱化。

大陸央行貨幣政策委員會在2025年第三季例會提出「落實落細適度寬鬆的貨幣政策」時，市場即敏銳捕捉到政策重心正在從「加大增量」悄然轉向「用好存量、釋放效能」。分析認為，該調整背後，是第四季大陸官方可能實施的降息降準預期。

中國人民銀行最近一期貸款市場報價利率（LPR）在9月22日出爐：一年期LPR為3.0%，五年期以上LPR為3.5%，均與前月持平。這是LPR兩個品種連續第四個月「按兵不動」。

