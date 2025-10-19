可少買82%輝達H20晶片！阿里雲提方案解決GPU浪費

AI模型發展過程不光仰賴算力增長，算力浪費問題也日益突出。大陸科技巨頭阿里巴巴旗下阿里雲提出計算池化解決方案「Aegaeon」，成功入選頂級學術會議SOSP 2025。該方案可解決AI模型服務中普遍存在的GPU資源浪費問題，大幅提升GPU資源利用率，目前其核心技術已應用在阿里雲百鍊平台。換算下來，可幫助廠商少採購82%的輝達H20晶片。

SOSP（操作系統原理研討會）由ACM SIGOPS主辦，被譽為計算機操作系統界的「奧斯卡」，為計算機系統領域頂級學術會議，平均每年收錄的論文數量僅有數十篇，本屆SOSP大會上，系統軟體與AI大模型技術的融合成為新的趨勢。

科創板日報報導，數據顯示，在阿里雲模型市場為期逾三個月的Beta測試中，Aegaeon系統在服務數十個參數量高達720億的大模型時，所需的輝達H20 GPU數量從1,192個減至213個，削減比例高達82%。GPU用量削減82%代表企業硬體採購成本將顯著降低，這對於動輒須使用成千上萬顆GPU的大型模型服務商而言至關重要。

少數熱門模型（如阿里的Qwen）承載了絕大多數用戶請求，而大量不常被調用的「長尾」模型卻各自獨佔著GPU資源。數據顯示，在阿里雲模型市場中，曾有17.7%的GPU算力僅用於處理1.35%的請求，資源閒置嚴重。而Aegaeon系統通過GPU資源池化，打破了「一個模型綁定一個GPU」的低效模式。

報導稱，未來AI的發展將不僅依賴於硬體算力的單純增長，更需要通過系統級的軟體創新來深度挖掘現有硬體的潛力。

百度智能雲AI計算部負責人王雁鵬在去年9月曾表示，2024年大模型市場發展迅速，很多企業加大了在大模型領域的投入，在大模型訓練時遇到了一個共性問題，那就是算力利用率很低。他說，有50%算力被浪費的說法一點都不誇張，如何提升算力的有效利用率，正在成為業界共同的努力方向。