傳遭歐洲中斷員工系統權限 安世中國強調正常運營

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
安世半導體中國公司日前發聲明稱，在任何時候，安世國內公司都是獨立經營、決策的中國企業。（路透）
荷蘭政府對中國半導體生產商聞泰科技旗下的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）實施行政指令引發爭議，安世半導體中國公司日前發聲明稱，在任何時候，安世國內公司都是獨立經營、決策的中國企業。

荷蘭政府上周表示，已對安世半導體實施行政指令，理由是擔心安世可能向其中國母公司聞泰科技轉讓技術。

證券時報報導，有消息稱，聞泰科技旗下安世半導體（中國）的員工公司系統權限被全面中斷事項，聞泰科技相關負責人18日證實，17日早上安世中國團隊的帳號被封，具體原因不明，目前有部分恢復。考慮到緊急狀態下歐洲可能切斷系統、切斷資金，中國區不得不採取獨立的自救行為，加緊拉通大陸國內供應鏈，確保大陸國內客戶的供應。

安世中國公司18日在其官微發布「安世中國致全體員工」的公開信指出，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律規定，公司具有獨立的法人人格，任何人不得濫用權利損害公司及股東的利益。

公開信稱，全體員工應當繼續執行安世國內公司的工作指示。對於任何其他未經安世國內公司法定代表人同意的外部指示，大家有權拒絕執行而不構成違反工作紀律或者法律規定。

安世中國表示，安世國內全部主體運營及員工薪資福利一切正常。目前，公司生產經營一切如常，各項工作有序推進。董事會和管理層始終全力保障公司正常運轉，不會允許外部力量影響公司運營或損害員工利益。

公開信強調，安世國內團隊的同事均與大陸國內公司建立勞動關係，大家的工資、獎金及其他福利將繼續由安世國內公司而不是Nexperia荷蘭主體發放。

在荷蘭官方凍結安世半導體業務後，大陸商務部亦對安世半導體中國公司及分包商發布出口管制公告。大陸商務部16日表示希望荷蘭方堅持契約精神、糾正錯誤做法。

