傳大陸官方介入 阿里旗下螞蟻與京東穩定幣計畫喊停

在大陸官方介入下，原要推進穩定幣業務的阿里巴巴旗下的螞蟻集團與大陸電商巨頭京東暫停了穩定幣計畫。顯示北京當局對數位貨幣監管力度加強，特別針對私營機構發行的穩定幣，市場認為這次政策調整會影響未來穩定幣發展的方向。不過，阿里與京東等企業目前並未對相關訊息有官方說法。

英國金融時報報導，知情人士稱，在收到中國人民銀行和大陸網信辦等中國監管機構的指示後，各公司已暫停了穩定幣計畫。

此前，大陸監管當局支持香港構建數位資產中心，香港的《穩定幣條例》已於今年8月起生效，也讓市場一度對穩定幣概念股有炒作。不過北京當局的態度顯得謹慎保守。

此前便有訊息稱，在7月底至8月初，有些頭部券商和智庫陸續收到大陸金融監管部門窗口指導，要求取消相關研討會並停止發布關於穩定幣的研究報告。大陸監管機構也擔憂穩定幣成為不法分子在中國大陸進行欺詐活動的新工具。但當時大陸證監會與人行並未回應相關訊息。

香港星島日報報導，財新網曾在9月中旬刊出訊息稱，北京當局近期對穩定幣、加密貨幣的政策風向有變，多家央企和中資銀行在香港的機構可能暫時不申請穩定幣經營牌照，但相關報導其後遭下架。報導引述香港股票分析師協會主席鄧聲興分析稱，大陸官方對虛擬貨幣資產一向謹慎，為了推動人民幣國際化，待市場成熟後，大陸央企等機構仍有機會參與。

路透在9月曾引述知情人士說法報導，至少有兩家領先券商收到大陸證監會 的「口頭建議」，要求暫停境外RWA（指實體資產代幣化）相關業務。據其中一位知情人士透露，這項監管指引的目的在於加強新興業務的風險管理，並確保業者所宣稱的產品背後有可靠、合法的資產支持。

香港金管局稱，截至9月底，共收到36家機構提交穩定幣牌照申請，包括銀行、科技企業、證券或資產管理，以及投資公司、電商、支付機構、初創企業等。