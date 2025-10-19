專家：自駕將成競爭焦點 大陸預計會有三家參與者勝出

快訊

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸在過去幾年積極拓展自動駕駛的技術和市場，大陸輔助駕駛供應商Momenta創辦人兼執行長曹旭東預測，汽車輔助駕駛競爭將在2026年結束，大陸預計會有三家參與者勝出，下一階段競爭焦點將是自動駕駛。

按照美國汽車工程師協會對自動駕駛的分類，擁有自動化控制功能但尚未整合的Level 1（L1），到具多種自動控制功能替代駕駛人處理外在行車環境的變化的Level 2（L2），為輔助駕駛；而滿足特定條件可開啟自駕功能的Level 3（L3），到可在任何條件下進行全自動駕駛的Level 5（L5），為自動駕駛。目前自動駕駛系統的市場發展，多數以L1、L2為主。

Momenta是產業主流輔助駕駛供應商，獲得多家跨國和國內車企投資，車企股東包括上汽集團、通用汽車、豐田汽車、賓士等。

曹旭東16日在世界智能網聯汽車大會期間表示，未來自動駕駛競爭可能也會分為兩個階段，前半段參與者是在輔助駕駛競爭中勝出的企業，待無人駕駛技術成熟之後，新的超級巨頭還會入場。

