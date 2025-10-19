大陸國有地兩年內未開發 將收回
大陸開發商拿地後兩年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於2024年分別將杭州之江地塊與上海徐匯區的商業辦公地塊退還給規劃局。
房天下網站報導，開發商在拿到「國有土地使用證」滿兩年未動工開發的，政府可以依據「城市房地產管理法」第26條，無償收回土地使用權。
此外依據「閒置土地處置辦法」第14條細化規定，未動工開發滿一年的，將按規定徵收20%土地閒置費；滿兩年的，市縣國土部門報請同級政府批准後，就可註銷土地登記和土地證書，同時撤銷相關批准文件，無償收回土地使用權。
不過雲南昆明曾發生六家開發商拍了地卻不開工，昆明市規劃局憤而花人民幣2,000萬與六家開發商打官司。每日經濟新聞報導，雲南省昆明市規劃局於2021年接連發布八條土地使用權糾紛案的採購公告，擬採購法律服務，計劃與六家開發商解除土地出讓合約和追究企業違約責任。
