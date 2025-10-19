快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

大陸國有地兩年內未開發 將收回

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸開發商拿地後兩年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於2024年分別將杭州之江地塊與上海徐匯區的商業辦公地塊退還給規劃局。

房天下網站報導，開發商在拿到「國有土地使用證」滿兩年未動工開發的，政府可以依據「城市房地產管理法」第26條，無償收回土地使用權。

此外依據「閒置土地處置辦法」第14條細化規定，未動工開發滿一年的，將按規定徵收20%土地閒置費；滿兩年的，市縣國土部門報請同級政府批准後，就可註銷土地登記和土地證書，同時撤銷相關批准文件，無償收回土地使用權。

不過雲南昆明曾發生六家開發商拍了地卻不開工，昆明市規劃局憤而花人民幣2,000萬與六家開發商打官司。每日經濟新聞報導，雲南省昆明市規劃局於2021年接連發布八條土地使用權糾紛案的採購公告，擬採購法律服務，計劃與六家開發商解除土地出讓合約和追究企業違約責任。

開發商 國土 螞蟻

延伸閱讀

近鄰成仇家！鑿牆鋸樹、倒除草劑汙染土地 七旬婦慘遭起訴

拚2028年量產！台積電中科A14廠申報開工 台中市政府說話了

比台灣還嚴格！大陸開發商拿地後2年內未開發 將被收回

大同精華地 爭取輝達進駐

相關新聞

特別港務費首個苦主！美貨輪抵寧波 挨罰近2千萬

中國大陸於本月十四日起開始對美船舶收取船舶特別港務費。港媒報導，第一艘被課徵特別港務費的苦主是美國美森航運公司的「曼努凱...

庫克：蘋果 AI 加速引進大陸 外界預期還在等監管部門批准

蘋果CEO庫克昨（18）日在上海舉辦的全球財富管理論壇上明確表示，蘋果AI（Apple Intelligence）正在努...

「十五五規劃」是兩岸經貿合作的新契機?

10月20日起中共要開20屆四中全會。在與美貿易戰打得如火如荼的當口開此會，中共肯定會非常重視。原因並非傳說中的該會有領...

阿里攜螞蟻在港設總部 進一步拓展國際業務

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同斥資9.25億美元（約新台幣286億元），購置香港銅鑼灣港島一號中心共13層商辦...

大陸國有地兩年內未開發 將收回

大陸開發商拿地後兩年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於2024年分別將杭州之江地塊與上海...

華為雲業務造假 負責人降職

華為內部人士證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算業務群（Business Group；簡稱BU）提交的有關雲業務造假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。