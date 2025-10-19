華為雲業務造假 負責人降職

華為內部人士證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算業務群（Business Group；簡稱BU）提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處置。其中作為雲計算業務負責人張平安職級被連降三等，此外多名高管遭到問責。

一位華為內部人士表示，公司一直對造假問題零容忍，這次處罰不意外。除了管理層被問責外，這次針對華為雲計算業務問題的問責自上而下，還有多人被處罰。在華為內部，有人指雲計算業務缺乏競爭力。

今年8月22日，華為雲CEO張平安內部發布通知，宣布對雲BU下層組織進行大範圍撤銷與合併，重點圍繞產品部、公有雲服務部及研發部等核心團隊，涉及數十個下層部門與組織。這一場大規模組織優化調整，波及上千人。

有消息稱調整後華為雲將聚焦「3+2+1」業務，包括通算、智算、存儲；AI PaaS、數據庫；以及安全業務。今年華為全聯接大會上，張平安分享了華為雲在AI雲服務、大模型、具身智能、AI Agent（AI代理）等領域的技術創新與落地實踐。據悉，此番調整的目的是更為專注於AI領域，並儘快實現盈利。

在大模型所引領的AI熱潮下，為雲計算廠商帶來了新的增長空間。據Omdia報告，2025年中國AI雲市場規模預計將從去年的人民幣208.3億元翻倍至人民幣518億元，並預計2025年至2030年年複合成長率（CAGR）達26.8%，市場進入爆發期。