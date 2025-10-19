快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

華為雲業務造假 負責人降職

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

華為內部人士證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算業務群（Business Group；簡稱BU）提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處置。其中作為雲計算業務負責人張平安職級被連降三等，此外多名高管遭到問責。

一位華為內部人士表示，公司一直對造假問題零容忍，這次處罰不意外。除了管理層被問責外，這次針對華為雲計算業務問題的問責自上而下，還有多人被處罰。在華為內部，有人指雲計算業務缺乏競爭力。

今年8月22日，華為雲CEO張平安內部發布通知，宣布對雲BU下層組織進行大範圍撤銷與合併，重點圍繞產品部、公有雲服務部及研發部等核心團隊，涉及數十個下層部門與組織。這一場大規模組織優化調整，波及上千人。

有消息稱調整後華為雲將聚焦「3+2+1」業務，包括通算、智算、存儲；AI PaaS、數據庫；以及安全業務。今年華為全聯接大會上，張平安分享了華為雲在AI雲服務、大模型、具身智能、AI Agent（AI代理）等領域的技術創新與落地實踐。據悉，此番調整的目的是更為專注於AI領域，並儘快實現盈利。

在大模型所引領的AI熱潮下，為雲計算廠商帶來了新的增長空間。據Omdia報告，2025年中國AI雲市場規模預計將從去年的人民幣208.3億元翻倍至人民幣518億元，並預計2025年至2030年年複合成長率（CAGR）達26.8%，市場進入爆發期。

規模 人民幣 成長率

延伸閱讀

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

「時代」公布年度最佳發明榜 DeepSeek、華為入選

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

相關新聞

特別港務費首個苦主！美貨輪抵寧波 挨罰近2千萬

中國大陸於本月十四日起開始對美船舶收取船舶特別港務費。港媒報導，第一艘被課徵特別港務費的苦主是美國美森航運公司的「曼努凱...

庫克：蘋果 AI 加速引進大陸 外界預期還在等監管部門批准

蘋果CEO庫克昨（18）日在上海舉辦的全球財富管理論壇上明確表示，蘋果AI（Apple Intelligence）正在努...

「十五五規劃」是兩岸經貿合作的新契機?

10月20日起中共要開20屆四中全會。在與美貿易戰打得如火如荼的當口開此會，中共肯定會非常重視。原因並非傳說中的該會有領...

阿里攜螞蟻在港設總部 進一步拓展國際業務

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同斥資9.25億美元（約新台幣286億元），購置香港銅鑼灣港島一號中心共13層商辦...

大陸國有地兩年內未開發 將收回

大陸開發商拿地後兩年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於2024年分別將杭州之江地塊與上海...

華為雲業務造假 負責人降職

華為內部人士證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算業務群（Business Group；簡稱BU）提交的有關雲業務造假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。