庫克：蘋果 AI 加速引進大陸 外界預期還在等監管部門批准

蘋果CEO庫克昨（18）日在上海舉辦的全球財富管理論壇上明確表示，蘋果AI（Apple Intelligence）正在努力進入中國大陸市場，並強調AI對改善人們生活的重要作用。這一表態顯示該專案已進入實質性推進階段，但未明確具體時間節點。

庫克在10月13日到訪大陸，首站現身上海THE MONSTERS十周年巡展，在上海兩日時間又出現在蘋果抖音直播間、莉莉絲遊戲等。10月15日和16日，大陸工信部部長李樂成和商務部部長王文濤先後在北京會見庫克。18日上午，庫克再次在上海現身，在全球財富管理論壇暨2025上海蘇河灣大會上，談及AI技術引領的創新浪潮。

他提到，當前蘋果正在致力於將蘋果AI引入大陸，它的本質是在作業系統層面集成人工智慧，並在每天使用的應用程式中提供功能，無論是寫作工具、圖像生成還是智慧回覆。並稱，從圖形化使用者介面、個人電腦到互聯網、雲技術等，中國很大程度上比其他國家應用這些技術要快得多。

目前蘋果AI仍未能在中國大陸市場推出。此前有消息稱，蘋果計畫在2025年底前將這一AI功能引入大陸市場，但最新動態顯示其進度可能因監管協調等因素有所調整。

蘋果需要獲得大陸監管部門的批准才能在大陸運營蘋果AI，也就是必須與當地公司合作，審批流程仍然複雜且耗時，但此前有報導稱，蘋果正在與大陸的阿里巴巴和百度合作。

據彭博此前報導，蘋果AI將於2025年底之前在大陸推出。具體來說，它應該與iOS 26.1或 iOS 26.2更新一起推出。報導並稱，獲得大陸監管機構的批准十分困難，美國政府官員已表達了擔憂。

報導還稱，當蘋果AI在大陸上線時，百度和阿里巴巴將分工合作。百度將採取ChatGPT在美國及其他地區的做法，例如提供視覺智慧。阿里巴巴將成為限制蘋果AI的服務，迫使其遵守大陸政府的條件。目前，據悉蘋果AI正在中國區蘋果員工中進行測試。

第一財經日報報導，推動蘋果AI在中國市場的發布，是庫克此次大陸之行的主要任務之一，另一個重要任務是與大陸電信商共同推動eSIM在iPhone Air智慧手機中的使用。

據陸媒報導，iPhone Air本月17日已在大陸開放預售，僅五分鐘，蘋果官網首批iPhone Air便宣告售罄，目前零售店已無現貨可取，送貨交付時間也推遲至一至二周。

然而，據日本瑞穗證券的最新報告顯示，蘋果計畫將iPhone Air的產量削減約100萬支，原因是該機型的市場表現不如預期。儘管整個iPhone 17系列整體銷售強勁，但iPhone Air成為了這一系列中的例外。



