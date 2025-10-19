快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

庫克：蘋果 AI 加速引進大陸 外界預期還在等監管部門批准

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
蘋果CEO庫克18日再度現身上海，參加全球財富管理論壇時透露，Apple Intelligence正在努力進入中國市場。（路透）
蘋果CEO庫克18日再度現身上海，參加全球財富管理論壇時透露，Apple Intelligence正在努力進入中國市場。（路透）

蘋果CEO庫克昨（18）日在上海舉辦的全球財富管理論壇上明確表示，蘋果AI（Apple Intelligence）正在努力進入中國大陸市場，並強調AI對改善人們生活的重要作用。這一表態顯示該專案已進入實質性推進階段，但未明確具體時間節點。

庫克在10月13日到訪大陸，首站現身上海THE MONSTERS十周年巡展，在上海兩日時間又出現在蘋果抖音直播間、莉莉絲遊戲等。10月15日和16日，大陸工信部部長李樂成和商務部部長王文濤先後在北京會見庫克。18日上午，庫克再次在上海現身，在全球財富管理論壇暨2025上海蘇河灣大會上，談及AI技術引領的創新浪潮。

他提到，當前蘋果正在致力於將蘋果AI引入大陸，它的本質是在作業系統層面集成人工智慧，並在每天使用的應用程式中提供功能，無論是寫作工具、圖像生成還是智慧回覆。並稱，從圖形化使用者介面、個人電腦到互聯網、雲技術等，中國很大程度上比其他國家應用這些技術要快得多。

目前蘋果AI仍未能在中國大陸市場推出。此前有消息稱，蘋果計畫在2025年底前將這一AI功能引入大陸市場，但最新動態顯示其進度可能因監管協調等因素有所調整。

蘋果需要獲得大陸監管部門的批准才能在大陸運營蘋果AI，也就是必須與當地公司合作，審批流程仍然複雜且耗時，但此前有報導稱，蘋果正在與大陸的阿里巴巴和百度合作。

據彭博此前報導，蘋果AI將於2025年底之前在大陸推出。具體來說，它應該與iOS 26.1或 iOS 26.2更新一起推出。報導並稱，獲得大陸監管機構的批准十分困難，美國政府官員已表達了擔憂。

報導還稱，當蘋果AI在大陸上線時，百度和阿里巴巴將分工合作。百度將採取ChatGPT在美國及其他地區的做法，例如提供視覺智慧。阿里巴巴將成為限制蘋果AI的服務，迫使其遵守大陸政府的條件。目前，據悉蘋果AI正在中國區蘋果員工中進行測試。

第一財經日報報導，推動蘋果AI在中國市場的發布，是庫克此次大陸之行的主要任務之一，另一個重要任務是與大陸電信商共同推動eSIM在iPhone Air智慧手機中的使用。

據陸媒報導，iPhone Air本月17日已在大陸開放預售，僅五分鐘，蘋果官網首批iPhone Air便宣告售罄，目前零售店已無現貨可取，送貨交付時間也推遲至一至二周。

然而，據日本瑞穗證券的最新報告顯示，蘋果計畫將iPhone Air的產量削減約100萬支，原因是該機型的市場表現不如預期。儘管整個iPhone 17系列整體銷售強勁，但iPhone Air成為了這一系列中的例外。


延伸閱讀

蘋果 AI 攻陸 預期阿里、百度將擴大伺服器建置規模 英業達沾光

上海 iPhone Air 百度

延伸閱讀

與蘋果CEO會面 何立峰：希望庫克等人擔任中美關係「橋梁紐帶」

貿易局勢升溫！彭博：蘋果庫克等全球企業CEO 本周會晤何立峰

蘋果傳加碼布局越南...陸工信部長與庫克會面 籲深耕中國市場

庫克音樂收購Naxos

相關新聞

特別港務費首個苦主！美貨輪抵寧波 挨罰近2千萬

中國大陸於本月十四日起開始對美船舶收取船舶特別港務費。港媒報導，第一艘被課徵特別港務費的苦主是美國美森航運公司的「曼努凱...

庫克：蘋果 AI 加速引進大陸 外界預期還在等監管部門批准

蘋果CEO庫克昨（18）日在上海舉辦的全球財富管理論壇上明確表示，蘋果AI（Apple Intelligence）正在努...

「十五五規劃」是兩岸經貿合作的新契機?

10月20日起中共要開20屆四中全會。在與美貿易戰打得如火如荼的當口開此會，中共肯定會非常重視。原因並非傳說中的該會有領...

阿里攜螞蟻在港設總部 進一步拓展國際業務

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同斥資9.25億美元（約新台幣286億元），購置香港銅鑼灣港島一號中心共13層商辦...

大陸國有地兩年內未開發 將收回

大陸開發商拿地後兩年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於2024年分別將杭州之江地塊與上海...

華為雲業務造假 負責人降職

華為內部人士證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算業務群（Business Group；簡稱BU）提交的有關雲業務造假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。