阿里攜螞蟻在港設總部 進一步拓展國際業務

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同斥資9.25億美元（約新台幣286億元），購置香港銅鑼灣港島一號中心共13層商辦大樓，設立兩家公司的香港總部。阿里與螞蟻共同表示，將以設立香港總部為契機，立足香港，進一步拓展國際業務，面向全球發展。

科創板日報報導，阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，此次收購香港地標物業，充分體現對香港經濟和營商環境的信心，並將以香港為理想的大本營，持續拓展國際業務。

實際上，香港在阿里與螞蟻的業務版圖中一直占據著重要位置。阿里巴巴自1999年創立之初便在香港設立業務，2005年淘寶進入香港市場，2014年阿里雲正式落地。2019年，阿里在香港聯交所完成第二上市，並於2024年轉為雙重主要上市，成為首家在紐約與香港雙重主要上市的大陸科技公司。

螞蟻集團同樣在香港深耕多年。2017年，螞蟻推出電子錢包AlipayHK（支付寶香港），截至目前已服務超過450萬活躍使用者。今年4月，螞蟻集團旗下螞蟻數科成為香港政府「重點企業夥伴」，並將海外總部設立於香港，進一步加大了在香港的戰略投入。

近兩年，多家網路大廠都在加碼香港市場。外賣領域有美團Keeta，電商方面有京東、拼多多，生活服務領域則有抖音等。

