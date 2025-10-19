聽新聞
特別港務費首個苦主！美貨輪抵寧波 挨罰近2千萬

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

美國美森航運公司的「曼努凱號」據報導是第一艘被中國徵收特別港務費的貨輪。圖／取自觀察者網
美國美森航運公司的「曼努凱號」據報導是第一艘被中國徵收特別港務費的貨輪。圖／取自觀察者網

中國大陸於本月十四日起開始對美船舶收取船舶特別港務費。港媒報導，第一艘被課徵特別港務費的苦主是美國美森航運公司的「曼努凱號」（Manukai）貨輪，被收了四四六萬元人民幣（約一千九百萬台幣）。

南華早報十七日報導，「曼努凱號」貨輪十三日抵達寧波，並在中方特別港務費生效當天（十四日）卸貨，被收取了四四六萬元人民幣的費用，之後離開前往上海。事件尚未得到寧波港或政府部門的正式確認，但由於船舶停泊時間、噸位及營運背景均與政策執行細則相符，業內普遍認為這是中方特別港務費生效後，首個被罰案例。為避免後續損失，航運公司已迅速調整航線、重組企業結構。

根據大陸交通運輸部公告，美輪（只要持股超過百分之廿五）十四日起進入中國港口，就要繳交特別港務費，初期每淨噸收取四百元人民幣，並以單次航程抵達第一個港口收取（後續停靠港口不收取），每年每艘船最多收取五次。依此計算這艘「曼努凱號」大約運載一萬一千多噸的貨物。

大陸觀察者網引述「政客新聞網」歐洲版的美國海事諮詢公司負責人萊特伯恩分析認為，相較之下，中國的反制措施影響更廣。由於大部分航運公司的股權結構通常比較複雜甚至故意不透明，目前尚無法完全計算影響範圍。初期焦點在上市公司，但許多歐洲航運公司也可能由美國基金私有持股。

一位不願透露姓名的歐洲航運代表稱，中國實際上是針對股東施壓，許多公司在全球交易所上市，可能存在美國投資者，儘管中美兩套對等徵收港務費的政策看似類似，但中國措施的實際對美衝擊可能更大。

南華早報報導稱，航運公司已在嘗試透過董事會調整來緩解新規影響。美國上市油輪船東於十三日發布公告稱，兩名美籍董事已決定辭職。

報導稱，世界航運巨頭丹麥馬士基集團和德國赫伯羅特公司也採取行動，將兩艘掛美國旗的船隻繞過中國港口。赫伯羅特的一艘貨櫃船取消了原定在寧波的停靠，改為前往韓國釜山。馬士基也表示，原本運往或經停寧波的貨物將在釜山卸載，再透過公司航運網絡運送至最終目的地。原定經寧波運往美國的出口貨物將轉移至其他船舶，在韓國進行中轉。

