大陸上季GDP估增4.8% 「搶出口」效應消退

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中國大陸國家統計局將於20日公布第3季國內生產毛額（GDP），大陸經濟學家們認為，隨著「搶出口」效應消退。 (中新社)
中國大陸國家統計局將於20日公布第3季國內生產毛額（GDP），大陸經濟學家們認為，隨著「搶出口」效應消退，加上美國關稅政策仍存在較大不確定性，出口增長面臨較大壓力，預計第3季GDP年增速均值為4.8%，較第2季增長5.2%下滑。

第一財經研究院對經濟學家們調查，對第3季GDP年增速的預測均值為4.8%，他們認為第4季經濟將延續溫和增長態勢，經濟學家們給出的全年GDP年增速預測均值也是4.8%。

中銀國際證券全球首席經濟學家管濤認為，未來生產強於需求的格局延續；隨著「搶出口」效應消退，關稅影響下，出口增速或有所回落。

