荷蘭反制 安世半導體中國公司遭停薪切斷系統

荷蘭與中國爆發安世半導體主導權大戰越演越烈，衝擊全球汽車業晶片供應。安世半導體中國區員工昨天表示，荷蘭總部宣布不再支付中國區員工薪水，公司系統許可權也被全面中斷，「中國市場已經被歐洲現任管理層拋棄」。

荷蘭政府對中資半導體製造商安世半導體（Nexperia）進行干預，原因是擔憂關鍵技術可能被轉移至中國母公司聞泰科技（Wingtech）；荷蘭政府9月30日起凍結聞泰科技荷蘭子公司安世半導體控制權1年。其後，中國商務部對安世半導體中國區及其分包商的產品實施出口管制。

陸媒芯智訊報導，安世半導體全體中國區員工昨天向中國客戶發出通知書，表示凌晨收到荷蘭總部通知，將不再支付他們的勞動報酬；他們的公司系統許可權也被全面中斷。

通知書稱，「安世半導體中國區目前正遭遇無情且明顯違背法律與道德底線的打壓。中國市場已經被歐洲現任管理層拋棄。」

通知書並表示，對於近期因荷蘭總部高管及荷蘭政府各種行為而對各位造成的影響，深表歉意。在大家的幫助下，16日取得重大進展，「已開始為客戶的緊急需求恢復供應」。

通知書最後表示，中國全體員工會主動採取一切管道與方式保持聯繫，堅定維護客戶權益，保障業務的正常運轉。

報導稱，安世半導體荷蘭總部的操作，是為了進一步與中國方面進行對抗，希望以此來迫使中方妥協，解除出口管制的限制。

據陸媒第一財經，聞泰科技相關負責人今天回應稱，昨天早上安世半導體中國團隊的帳號被封，具體原因不明，目前有部分恢復。考慮到緊急狀態下歐洲可能會切斷系統切斷資金，中國區不得不採取獨立的自救行為，加緊拉通國內供應鏈，確保國內客戶的供應。

安世半導體是汽車晶片製造巨頭，擁有近1.6萬種產品料號，功率分立器零件全球市占率約10%，車規級MOSFET零件和二極體領域的市占率更達15%以上。根據聞泰科技上半年財報，安世半導體中國區營收占比達48%，接近一半。

代表各大車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）16日警告，中國與荷蘭政府之間爭端引發的晶片供應中斷，恐將迅速影響美國汽車生產。

路透社報導，歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，汽車製造商及其供應商上週收到安世半導體通知無法再保證交付晶片，對製造作業可能會受到嚴重影響。