庫克又現身上海 推動蘋果AI進入中國市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
自10月13日開啟訪陸行程以來，蘋果CEO庫克已經在大陸停留了近一周。18日又他現身上海，參加全球財富管理論壇·2025上海蘇河灣大會時透露，蘋果智慧（Apple Intelligence）正在努力進入大陸市場。路透
自10月13日開啟訪陸行程以來，蘋果CEO庫克已經在大陸停留了近一周！先前他還到訪北京，與開發者進行交流，並參加政府會面。18日又現身上海，參加全球財富管理論壇·2025上海蘇河灣大會時透露，蘋果智慧（Apple Intelligence）正在努力進入大陸市場。

第一財經日報報導，推動蘋果智慧在大陸的發布，是庫克此次大陸之行的主要任務之一，另一個重要任務是與大陸電信商共同推動eSIM在iPhone Air智慧手機中的使用。

但蘋果智慧要進入大陸仍面臨許多挑戰。業內人士解釋稱，要實現庫克所說的在「所有應用程式中獲得AI能力」的目標，Siri需要查詢使用者個人信息以精準地進行回答，並實現控制應用程式的能力，核心技術突破包括：基於設備端資料的個性化推理能力、應用程式間的智慧任務串聯、非結構化資訊的語義理解與執行等。

而蘋果在推動人工智慧大規模應用的過程並不順利，近期已有多名蘋果AI相關業務高管離職。這讓蘋果追趕在生成式AI和搜索領域發展迅速的OpenAI、Meta和谷歌的努力變得更加困難。

最新被曝即將卸任的是蘋果公司負責開發人工智慧網路搜索的核心團隊高管Ke Yang，他直接向蘋果AI與機器學習高級副總裁John Giannandrea彙報。就在幾周前，Yang被任命為蘋果「答案、知識和資訊」團隊的負責人，該團隊正在開發一些功能，通過添加從網路提取資訊的功能，使Siri語音助手更像ChatGPT。

Ke Yang的離職給蘋果Siri升級帶來更大的不確定性。在經歷了一系列的推遲後，蘋果計畫于明年3月對Siri進行重大改版，這也是蘋果提振人工智慧業務的關鍵舉措。新版Siri的功能包括利用個人資料來處理更複雜的請求等。

今年早些時候，蘋果Apple Foundation Models的十幾名成員已相繼離開，包括該團隊創始人兼首席科學家Ruoming Pang在內的部分人員加入競爭對手Meta。Meta目前正在組建Superintelligence Labs的新團隊。

此外，蘋果還面臨大陸手機廠商的激烈競爭。研究機構Canalys分析師認為，蘋果智慧在大陸越推遲發布，越可能讓蘋果處於不利競爭地位，因為其他大陸的智慧手機廠商都在競相整合人工智慧功能，構建自主的端側與雲端大模型（LLM）。

Siri 庫克 蘋果

相關新聞

雲業務造假和經濟舞弊！華為雲CEO張平安被連降三等 多名高層遭問責

華為內部人士處證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算BU提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處理意...

庫克又現身上海 推動蘋果AI進入中國市場

自10月13日開啟訪陸行程以來，蘋果CEO庫克已經在大陸停留了近一周！先前他還到訪北京，與開發者進行交流，並參加政府會面...

9月大陸稀土出口年增7.6% 陸官員訪美緩解限制出口升級憂慮

大陸海關總署18日公布最新統計數據顯示，9月大陸稀土及製品出口10,538噸，年增7.6％；前9月累計稀土及其製品出口9...

阿里、螞蟻在港買總部大樓 砸9.2億美元商廈4年最大交易

在香港特區政府的政策推動下，越來越多內地企業選擇在香港設立區域總部擴展業務，阿里巴巴集團與螞蟻科技集團17日公布，斥資約...

蘋果CEO庫克談AI：擔心人像電腦一樣思考 致力將蘋果智慧引入大陸

蘋果CEO庫克18日表示，「並不太擔心電腦會像人一樣思考；只擔心人們像電腦一樣思考，沒有價值觀，也沒有同情心。但我相信，...

不怕美國加徵100%關稅 香港擴大東盟出口調布局

美國政府宣布自11月1日起對所有中國進口商品加徵額外100%關稅。正在美國訪問的財政司司長陳茂波，在接受外媒訪問時表示，...

