9月大陸稀土出口年增7.6% 陸官員訪美緩解限制出口升級憂慮

大陸海關總署18日公布最新統計數據顯示，9月大陸稀土及製品出口10,538噸，年增7.6％；前9月累計稀土及其製品出口95,875噸，年增3.1％。大陸官員在訪美期間，試圖緩解外界對出口限制升級的憂慮，以期在中美持續進行貿易談判之際，淡化國際社會的反彈情緒。

為反制美國於今年4月初公布加徵對等關稅，大陸商務部會同海關總署，根據「出口管制法」，於4月4日發布關於對釤、釓、鋱等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。稀土出口量一度大幅下滑。之後經過談判，陸續恢復部分稀土產品出口，出口量逐步上升，並在8月創下至少自2012年以來的新高，規模達7,338噸。

大陸於10月9日再宣布擴大稀土出口管制，美國總統川普隨即威脅對大陸商品加徵100％關稅。彭博報導，大陸代表團本周在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（IMF）年會期間，與多國官員會面時說，大陸收緊出口管制不會影響正常貿易往來。這些官員指出，相關管制舉措旨在建立長期機制，同時也是針對美國擴大制裁範圍等行為的回應。

大陸官員在華盛頓傳遞的信息，與大陸官方的公開立場一致。大陸商務部先前表示，大陸出口管制並非禁止出口，符合規定的申請將予以許可。大陸商務部長王文濤也稱，近期中美經貿關係波動是由於美國的對華措施，他希望美中雙方「平等對話協商」，尋找解決問題的辦法。

本周，大陸財政部副部長廖岷在華盛頓與美國、英國和德國等至少七國官員，以及多個國際組織舉行會談；大陸央行行長潘功勝則與至少九國官員會面。官方並未披露會議具體內容，僅稱雙方就經濟與金融形勢交換意見。

目前中美緊張局勢已有所緩和。美國財政部長貝森特18日與大陸副總理何立峰通話，雙方計畫下周在馬來西亞會面，為兩國領導人會晤做準備。