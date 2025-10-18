快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

聽新聞
0:00 / 0:00

9月大陸稀土出口年增7.6% 陸官員訪美緩解限制出口升級憂慮

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海關總署18日公布最新統計數據顯示，9月大陸稀土及製品出口10,538噸，年增7.6％；前9月累計稀土及其製品出口95,875噸，年增3.1％。大陸官員在訪美期間，試圖緩解外界對出口限制升級的憂慮，以期在中美持續進行貿易談判之際，淡化國際社會的反彈情緒。圖為工人在內蒙古包頭稀土深加工企業生產線作業。新華社
大陸海關總署18日公布最新統計數據顯示，9月大陸稀土及製品出口10,538噸，年增7.6％；前9月累計稀土及其製品出口95,875噸，年增3.1％。大陸官員在訪美期間，試圖緩解外界對出口限制升級的憂慮，以期在中美持續進行貿易談判之際，淡化國際社會的反彈情緒。圖為工人在內蒙古包頭稀土深加工企業生產線作業。新華社

大陸海關總署18日公布最新統計數據顯示，9月大陸稀土及製品出口10,538噸，年增7.6％；前9月累計稀土及其製品出口95,875噸，年增3.1％。大陸官員在訪美期間，試圖緩解外界對出口限制升級的憂慮，以期在中美持續進行貿易談判之際，淡化國際社會的反彈情緒。

為反制美國於今年4月初公布加徵對等關稅，大陸商務部會同海關總署，根據「出口管制法」，於4月4日發布關於對釤、釓、鋱等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。稀土出口量一度大幅下滑。之後經過談判，陸續恢復部分稀土產品出口，出口量逐步上升，並在8月創下至少自2012年以來的新高，規模達7,338噸。

大陸於10月9日再宣布擴大稀土出口管制，美國總統川普隨即威脅對大陸商品加徵100％關稅。彭博報導，大陸代表團本周在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織（IMF）年會期間，與多國官員會面時說，大陸收緊出口管制不會影響正常貿易往來。這些官員指出，相關管制舉措旨在建立長期機制，同時也是針對美國擴大制裁範圍等行為的回應。

大陸官員在華盛頓傳遞的信息，與大陸官方的公開立場一致。大陸商務部先前表示，大陸出口管制並非禁止出口，符合規定的申請將予以許可。大陸商務部長王文濤也稱，近期中美經貿關係波動是由於美國的對華措施，他希望美中雙方「平等對話協商」，尋找解決問題的辦法。

本周，大陸財政部副部長廖岷在華盛頓與美國、英國和德國等至少七國官員，以及多個國際組織舉行會談；大陸央行行長潘功勝則與至少九國官員會面。官方並未披露會議具體內容，僅稱雙方就經濟與金融形勢交換意見。

目前中美緊張局勢已有所緩和。美國財政部長貝森特18日與大陸副總理何立峰通話，雙方計畫下周在馬來西亞會面，為兩國領導人會晤做準備。

美國 稀土 華盛頓

延伸閱讀

舒淇大陸新片無預警遭撤檔！「尋她」上映3小時票房僅74萬台幣

貝森特稱下周與何立峰在馬來西亞會面 為習川會鋪路

中加外長商討油菜籽和電動車貿易糾紛 王毅：願與加方重啟各層級對話

對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

相關新聞

雲業務造假和經濟舞弊！華為雲CEO張平安被連降三等 多名高層遭問責

華為內部人士處證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算BU提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處理意...

庫克又現身上海 推動蘋果AI進入中國市場

自10月13日開啟訪陸行程以來，蘋果CEO庫克已經在大陸停留了近一周！先前他還到訪北京，與開發者進行交流，並參加政府會面...

9月大陸稀土出口年增7.6% 陸官員訪美緩解限制出口升級憂慮

大陸海關總署18日公布最新統計數據顯示，9月大陸稀土及製品出口10,538噸，年增7.6％；前9月累計稀土及其製品出口9...

阿里、螞蟻在港買總部大樓 砸9.2億美元商廈4年最大交易

在香港特區政府的政策推動下，越來越多內地企業選擇在香港設立區域總部擴展業務，阿里巴巴集團與螞蟻科技集團17日公布，斥資約...

蘋果CEO庫克談AI：擔心人像電腦一樣思考 致力將蘋果智慧引入大陸

蘋果CEO庫克18日表示，「並不太擔心電腦會像人一樣思考；只擔心人們像電腦一樣思考，沒有價值觀，也沒有同情心。但我相信，...

不怕美國加徵100%關稅 香港擴大東盟出口調布局

美國政府宣布自11月1日起對所有中國進口商品加徵額外100%關稅。正在美國訪問的財政司司長陳茂波，在接受外媒訪問時表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。