雲業務造假和經濟舞弊！華為雲CEO張平安被連降三等 多名高層遭問責

華為內部人士處證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算BU提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處理意見。其中作為雲計算業務負責人，張平安被連降三等，此外多名高管遭到問責。

澎派新聞報導，華為雲服務產品部部長張宇昕、華為雲計算全球marketing與銷售服務部總裁石冀琳、雲計算全球生態部部長康寧，這3人也因管理不到位被連降兩等。

一位華為內部人士表示，公司一直對造假問題零容忍，這次處罰不意外。除了管理層被問責外，這次針對華為雲計算業務問題的問責自上而下，還有多人被處罰。在華為內部，有人指雲計算業務缺乏競爭力。

今年8月22日，華為雲CEO張平安內部發布通知，宣布對雲BU下層組織進行大範圍撤銷與合併，重點圍繞產品部、公有雲服務部及研發部等核心團隊，涉及數十個下層部門與組織。這一場大規模組織優化調整，波及上千人。

有消息稱調整後華為雲將聚焦3+2+1業務，包括通算、智算、存儲、AI PaaS、資料庫以及安全業務。

8月25日，針對最近的組織優化和人員調整傳聞，華為雲回應稱透過軟硬協同、架構創新，持續為客戶打造更領先、更有價值的雲服務，與此同時將更多的資源投入到AI產業和算力產業上。

今年華為全聯接大會上，張平安分享了華為雲在AI雲服務、大模型、具身智慧、AI Agent等領域的技術創新與落地實踐。

在雲服務市場，目前阿里雲處於領先地位，華為雲位於第二，維持增長勢頭，但市占與阿里雲有不小的差距。

據Canalys數據顯示，2025年第1季，大陸在雲基礎設施服務上的支出達到116億美元，年增16%。AI相關需求已成為推動企業向雲端遷移的主要動力。