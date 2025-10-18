快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

聽新聞
0:00 / 0:00

雲業務造假和經濟舞弊！華為雲CEO張平安被連降三等 多名高層遭問責

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為內部人士處證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算BU提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處理意見。路透社
華為內部人士處證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算BU提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處理意見。路透社

華為內部人士處證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算BU提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處理意見。其中作為雲計算業務負責人，張平安被連降三等，此外多名高管遭到問責。

澎派新聞報導，華為雲服務產品部部長張宇昕、華為雲計算全球marketing與銷售服務部總裁石冀琳、雲計算全球生態部部長康寧，這3人也因管理不到位被連降兩等。

一位華為內部人士表示，公司一直對造假問題零容忍，這次處罰不意外。除了管理層被問責外，這次針對華為雲計算業務問題的問責自上而下，還有多人被處罰。在華為內部，有人指雲計算業務缺乏競爭力

今年8月22日，華為雲CEO張平安內部發布通知，宣布對雲BU下層組織進行大範圍撤銷與合併，重點圍繞產品部、公有雲服務部及研發部等核心團隊，涉及數十個下層部門與組織。這一場大規模組織優化調整，波及上千人。

有消息稱調整後華為雲將聚焦3+2+1業務，包括通算、智算、存儲、AI PaaS、資料庫以及安全業務。

8月25日，針對最近的組織優化和人員調整傳聞，華為雲回應稱透過軟硬協同、架構創新，持續為客戶打造更領先、更有價值的雲服務，與此同時將更多的資源投入到AI產業和算力產業上。

今年華為全聯接大會上，張平安分享了華為雲在AI雲服務、大模型、具身智慧、AI Agent等領域的技術創新與落地實踐。

在雲服務市場，目前阿里雲處於領先地位，華為雲位於第二，維持增長勢頭，但市占與阿里雲有不小的差距。

據Canalys數據顯示，2025年第1季，大陸在雲基礎設施服務上的支出達到116億美元，年增16%。AI相關需求已成為推動企業向雲端遷移的主要動力。

2025年第1季，阿里雲繼續穩居大陸雲服務市場首位，市占達33%，年增15%，AI相關工作負載已連續七個季度實現三位數增長，成為雲業務的核心引擎。華為雲以18%的市占位列第二，營收年增同樣達到18%。

今年華為全聯接大會上，張平安分享了華為雲在AI雲服務、大模型、具身智慧、AI Agent等領域的技術創新與落地實踐。圖／取自澎湃新聞
今年華為全聯接大會上，張平安分享了華為雲在AI雲服務、大模型、具身智慧、AI Agent等領域的技術創新與落地實踐。圖／取自澎湃新聞

規模 競爭力 客戶 華為

延伸閱讀

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

「時代」公布年度最佳發明榜 DeepSeek、華為入選

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

相關新聞

雲業務造假和經濟舞弊！華為雲CEO張平安被連降三等 多名高層遭問責

華為內部人士處證實，華為紀律監察委員會日前就華為雲計算BU提交的有關雲業務造假與經濟舞弊問題，對相關管理責任人作出處理意...

阿里、螞蟻在港買總部大樓 砸9.2億美元商廈4年最大交易

在香港特區政府的政策推動下，越來越多內地企業選擇在香港設立區域總部擴展業務，阿里巴巴集團與螞蟻科技集團17日公布，斥資約...

蘋果CEO庫克談AI：擔心人像電腦一樣思考 致力將蘋果智慧引入大陸

蘋果CEO庫克18日表示，「並不太擔心電腦會像人一樣思考；只擔心人們像電腦一樣思考，沒有價值觀，也沒有同情心。但我相信，...

不怕美國加徵100%關稅 香港擴大東盟出口調布局

美國政府宣布自11月1日起對所有中國進口商品加徵額外100%關稅。正在美國訪問的財政司司長陳茂波，在接受外媒訪問時表示，...

尋求新增長空間！阿里與螞蟻聯合投資286億 買樓設立香港總部

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓...

比台灣還嚴格！大陸開發商拿地後2年內未開發 將被收回

大陸開發商拿地後2年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於 2024年分別將杭州之江地塊與上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。