蘋果CEO庫克談AI：擔心人像電腦一樣思考 致力將蘋果智慧引入大陸

蘋果CEO庫克18日表示，「並不太擔心電腦會像人一樣思考；只擔心人們像電腦一樣思考，沒有價值觀，也沒有同情心。但我相信，如果蘋果公司和其他推動AI發展的人，能始終將用戶置於核心位置，人工智慧就能做出奇妙的事情。」他提到，當前蘋果正在致力於將蘋果智慧（Apple Intelligence）引入大陸，它的本質是在作業系統層面集成人工智慧，並在每天使用的應用程式中提供功能，無論是寫作工具、圖像生成還是智慧回覆。

澎派新聞報導，庫克在「全球財富管理論壇·2025上海蘇河灣大會」上，與清華大學經管學院院長白重恩展開對話，圍繞人工智慧、技術變革等話題。談到大陸的人工智慧生態，庫克說：「大陸年輕人的創造力正在顯著提升，令人印象深刻。我去過世界各個地方，而這裡的創造力首屈一指（second to none）。」

庫克表示，從圖形化使用者介面、個人電腦到互聯網、雲技術等等，大陸很大程度上比其他國家應用這些技術要快得多。而人工智慧引領的創新或許比所有這些都更加重要，當幾年後回望，AI一定會被視為極其重要。

目前，蘋果公司在各個方面應用AI，包括程式設計開發、工廠製造、銷售培訓等等。「公司裡幾乎沒有一個領域不被人工智慧觸及。因為如果有的話，我一定會問他們為什麼不使用人工智慧。」庫克看來，AI有無限的應用場景，唯一的限制只在於想像力。一家公司如果不部署人工智慧，就會失去競爭優勢，錯過收入增長的機會，失去在商業中所追求的一切。

結合自己在大陸與企業交流的經歷，庫克也感慨大陸消費者接受人工智慧的速度之快，以及大陸開發者和藝術家對於AI創新應用方式的出乎意料。AI在大陸的應用落地不僅速度很快，而且不限於科技行業，各個行業都在關注並積極應用。

庫克表示，AI不只被應用在單一領域，它不僅僅是聊天機器人，而是融入我們做的一切。在對談中，AI對於健康和教育的影響成為一個重要話題。

庫克在10月13日到訪大陸，首站現身上海THE MONSTERS十周年巡展，在上海兩日時間又出現在蘋果抖音直播間、莉莉絲遊戲等。而後10月15日和16日，工信部部長李樂成和商務部部長王文濤先後在北京會見庫克。18日上午，庫克再次在上海現身，在2025上海蘇河灣大會上談及AI技術引領的創新浪潮。