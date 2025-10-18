尋求新增長空間！阿里與螞蟻聯合投資286億 買樓設立香港總部

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓，設立兩家公司的香港總部。阿里與螞蟻共同表示，將以設立香港總部為契機，立足香港，進一步拓展國際業務，面向全球發展。

科創板日報報導，阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，此次收購香港地標物業，充分體現對香港經濟和營商環境的信心，並將以香港為理想的大本營，持續拓展國際業務。

實際上，香港在阿里與螞蟻的業務版圖中一直佔據著重要位置。阿里巴巴自1999年創立之初便在香港設立業務，2005年淘寶進入香港市場，2014年阿里雲正式落地。2019 年，阿里在香港聯交所完成第二上市，並於 2024 年轉為雙重主要上市，成為首家在紐約與香港雙重主要上市的大陸科技公司。

去年10月，阿里推出「滿99元全港包郵」服務，並透過菜鳥自提點提供「周日營業」和「夜間取件」服務，覆蓋全港18區。今年2月，淘寶中國香港站與香港家居維修平台Papabo合作，推出了淘寶在香港的首個線下家具體驗店，進一步探索線上線下融合的發展模式。

螞蟻集團同樣在香港深耕多年。2017年，螞蟻推出本地電子錢包AlipayHK（支付寶香港），截至目前已服務超過450萬活躍使用者。今年4月，螞蟻集團旗下螞蟻數科成為香港特區政府「重點企業夥伴」，並將海外總部設立於香港，進一步加大了在香港的戰略投入。

不僅如此，2023年底，阿里雲啟動「香港科技創未來」計畫，進一步加大在港雲基礎設施投入，強化對本地企業與合作夥伴在AI技術與人才培育方面的支持，助力香港提升科技創新能力。

近一兩年，多家網路大廠都在加碼香港市場。外賣領域有美團 Keeta，電商方面有京東、拼多多，生活服務領域則有抖音等。最近的是今年6月，小紅書對外宣布在香港設立首個境外辦公室。

彼時，小紅書商業跨境業務總經理千月香港辦公室的開幕儀式致辭時表示，「香港對我們而言不僅是重要市場，更是一個關鍵橋樑。跨境業務團隊將發揮雙向連結作用：一方面協助境外品牌對接中國內地消費者，同時支持大陸品牌拓展至香港等境外市場。」

前不久，京東宣布已完成對香港佳寶食品超級市場的收購，並成立了佳寶業務部，加速拓展香港本地零售市場。

上海財經大學數字經濟研究院副院長崔麗麗指出，隨著大陸市場逐漸飽和，互聯網大廠需要尋求新的增長空間。香港市場消費多元，且對新的商業模式和科技應用接受度較高，大廠在香港設立辦公室可以深入挖掘當地市場潛力，開展如本地生活服務、電商等業務，實現業務的多元化發展。