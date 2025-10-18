快訊

基隆廟口也有潛規則？點「滷肉飯」老闆秒拒絕 苦主：第2次遇到了

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

聽新聞
0:00 / 0:00

尋求新增長空間！阿里與螞蟻聯合投資286億 買樓設立香港總部

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元，購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓，設立兩家公司的香港總部。中新社
尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元，購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓，設立兩家公司的香港總部。中新社

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓，設立兩家公司的香港總部。阿里與螞蟻共同表示，將以設立香港總部為契機，立足香港，進一步拓展國際業務，面向全球發展。

科創板日報報導，阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，此次收購香港地標物業，充分體現對香港經濟和營商環境的信心，並將以香港為理想的大本營，持續拓展國際業務。

實際上，香港在阿里與螞蟻的業務版圖中一直佔據著重要位置。阿里巴巴自1999年創立之初便在香港設立業務，2005年淘寶進入香港市場，2014年阿里雲正式落地。2019 年，阿里在香港聯交所完成第二上市，並於 2024 年轉為雙重主要上市，成為首家在紐約與香港雙重主要上市的大陸科技公司。

去年10月，阿里推出「滿99元全港包郵」服務，並透過菜鳥自提點提供「周日營業」和「夜間取件」服務，覆蓋全港18區。今年2月，淘寶中國香港站與香港家居維修平台Papabo合作，推出了淘寶在香港的首個線下家具體驗店，進一步探索線上線下融合的發展模式。

螞蟻集團同樣在香港深耕多年。2017年，螞蟻推出本地電子錢包AlipayHK（支付寶香港），截至目前已服務超過450萬活躍使用者。今年4月，螞蟻集團旗下螞蟻數科成為香港特區政府「重點企業夥伴」，並將海外總部設立於香港，進一步加大了在香港的戰略投入。

不僅如此，2023年底，阿里雲啟動「香港科技創未來」計畫，進一步加大在港雲基礎設施投入，強化對本地企業與合作夥伴在AI技術與人才培育方面的支持，助力香港提升科技創新能力。

近一兩年，多家網路大廠都在加碼香港市場。外賣領域有美團 Keeta，電商方面有京東、拼多多，生活服務領域則有抖音等。最近的是今年6月，小紅書對外宣布在香港設立首個境外辦公室。

彼時，小紅書商業跨境業務總經理千月香港辦公室的開幕儀式致辭時表示，「香港對我們而言不僅是重要市場，更是一個關鍵橋樑。跨境業務團隊將發揮雙向連結作用：一方面協助境外品牌對接中國內地消費者，同時支持大陸品牌拓展至香港等境外市場。」

前不久，京東宣布已完成對香港佳寶食品超級市場的收購，並成立了佳寶業務部，加速拓展香港本地零售市場。

上海財經大學數字經濟研究院副院長崔麗麗指出，隨著大陸市場逐漸飽和，互聯網大廠需要尋求新的增長空間。香港市場消費多元，且對新的商業模式和科技應用接受度較高，大廠在香港設立辦公室可以深入挖掘當地市場潛力，開展如本地生活服務、電商等業務，實現業務的多元化發展。

香港 淘寶 阿里巴巴

延伸閱讀

「讓蜜蜂回家」勇奪新北市、齊柏林環境紀錄片2獎

「星巴克 × 酷洛米」超萌登場！香港限定聯名系列10月開賣、11月粉絲見面會爽吃下午茶

美擬撤銷香港電訊在美營運權！「港美漫遊恐斷」股價急跌近5%

港府財政司長：堅定自由港地位 歡迎美企、人才來港

相關新聞

比台灣還嚴格！大陸開發商拿地後2年內未開發 將被收回

大陸開發商拿地後2年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於 2024年分別將杭州之江地塊與上...

阿里、螞蟻在港買總部大樓 砸9.2億美元商廈4年最大交易

在香港特區政府的政策推動下，越來越多內地企業選擇在香港設立區域總部擴展業務，阿里巴巴集團與螞蟻科技集團17日公布，斥資約...

蘋果CEO庫克談AI：擔心人像電腦一樣思考 致力將蘋果智慧引入大陸

蘋果CEO庫克18日表示，「並不太擔心電腦會像人一樣思考；只擔心人們像電腦一樣思考，沒有價值觀，也沒有同情心。但我相信，...

尋求新增長空間！阿里與螞蟻聯合投資286億 買樓設立香港總部

尋求新的增長空間，阿里巴巴和螞蟻集團共同投資9.25億美元（新台幣286億元），購置銅鑼灣港島一號中心共13層商業寫字樓...

時隔五年復航 東航中印航線機票率先開售

中印直航在經歷5年多的停滯後恢復。東航18日宣布開售中印航線機票，自11月9日起，上海至德里航線時隔五年復航，每周三班，...

中加外長商討油菜籽和電動車貿易糾紛 王毅：願與加方重啟各層級對話

尋求改善近年陷入低谷的雙邊關係，加拿大官方透露，加拿大外交部長安南德17日在與大陸外長王毅會面時，商討兩國在油菜籽和電動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。