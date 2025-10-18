比台灣還嚴格！大陸開發商拿地後2年內未開發 將被收回

大陸開發商拿地後2年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於 2024年分別將杭州之江地塊與上海徐匯區的商業辦公地塊退還給規劃局。不過雲南昆明曾發生6家開發商拍了地卻不開工，昆明市規劃局憤而花人民幣2000萬與6家開發商打官司。

房天下網站報導，開發商拿地後2年內必須開發，否則國家會收回該塊土地。開發商在拿到「國有土地使用證」證滿二年未動工開發的，政府可以依據「城市房地產管理法」第二十六條，無償收回土地使用權。

此外依據「閒置土地處置辦法」第十四條細化規定，未動工開發滿1年的，將按規定徵收20%土地閒置費；滿2年的，市縣國土部門報請同級政府批准後，就可註銷土地登記和土地證書，同時由計畫、規劃、建設等部門撤銷相關批准檔，無償收回土地使用權。

每日經濟新聞報導，雲南省昆明市規劃局於2021年9月2日，接連發布8條土地使用權糾紛案的採購公告，擬以人民幣1,985.8萬元採購法律服務，計畫與6家開發商解除土地出讓合約和追究企業違約責任，涉及到的房企有神州天宇呈貢地塊、榮成置業南屏街地塊、紅凱地產中天城、怡園置業倘甸城市之星項目、雲南華海中逸地產以及雲南紅河遠大地產項目。

其中，昆明市與雲南神州天宇置業的土地使用權糾紛案包括4個地塊，面積約90畝，是一批商業兼住宅兼醫療用地。2014年6月，雲南神州天宇置業以人民幣1.24億元的價格，拿下這批土地，計畫在呈貢打造「昆明臺灣健康產業園」。

但開發商拿地後並未開工建設，2016年，昆明市國土局還發佈了神州天宇置業欠繳土地款的公告。根據當時披露的資訊，欠繳金額為人民幣8693.065萬元。如今，土地即將被收回，也2941UL3健康產業園計畫以失敗告終。

此外，雲南神州天宇置業之前在昆明北市區開發的爛尾樓專案天宇時代廣場，已被碧桂園接手，開發成為碧桂園北城映象。

此次採購需求中，昆明市要求另外2家房企繼續履行土地出讓合約，並追究違約責任，涉及雲南華海中逸地產以及雲南紅河遠大地產項目。

華海中逸在西山區前衛街道畫下了近900畝的城市綜合體藍圖，並在2014年5月以人民幣6.29億斬獲首批150畝地塊，將命名為「華海新天地」，不過項目建設沒多久便熄火停工。

此後兩度易主，最初被中昆投資接盤，中昆退出後直到2017年被來自安徽的恒泰地產接盤，目前案名已更改為恒泰理想城（滇池名門二期）。2018年，華海中逸地產因欠繳人民幣18874.8萬元土地款，被國土局公開催款。

值得注意的是，為收回這批土地，昆明市規劃局預計將支付律師費總計近人民幣2000萬元，是迄今為止公開報導的昆明市最大規模的土地法律服務。