時隔五年復航 東航中印航線機票率先開售

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
東航18日宣布開售中印航線機票，自11月9日起，上海至德里航線時隔五年復航，每周三班，由空巴A330執飛。圖為東航一架C919客機從上海虹橋機場起飛。新華社
中印直航在經歷5年多的停滯後恢復。東航18日宣布開售中印航線機票，自11月9日起，上海至德里航線時隔五年復航，每周三班，由空巴A330執飛。印度靛藍航空17日宣布，從10月26日起，恢復加爾各答至廣州的直飛航線，先前不久，該航空公司宣布將於10月26日開通加爾各答至廣州的航線。

界面新聞報導，11月9日起，東航將開飛中國上海往返印度德里航線，由空巴A330-200雙走道客機執飛，每周三、六、日執行。去程航班號為MU563，12:50從上海浦東機場起飛，當地時間17:45抵達德里英迪拉·甘地國際機場；回程航班號為MU564，德里19:55起飛，次日04:10抵達上海浦東。目前該航線的機票已開放銷售。

印度時報報導，印度靛藍航空宣布，將於11月10日起開通德里至廣州的每日直飛航班。此前不久，該航空公司宣佈將於10月26日開通加爾各答至廣州的航線。屆時，靛藍航空廣州至印度每週航班量達往返14班。靛藍航空往返廣州和加爾各答的機票已於10月3日透過官網和手機應用程式開售。

靛藍航空CEO埃爾伯斯表示，這將再次允許人員、貨物和思想觀念的無縫流動，同時也加強了世界上人口最多的兩個國家和快速增長的經濟體之間的關係。透過這一非常重要的步驟，靛藍航空正考慮引入更多直飛大陸的航班。在我們朝著成為全球航空市場參與者穩步邁進的過程中，這是加強我們國際網路的一項重大舉措。

印度經濟時報報導，印度航空也計畫在年底前開通中印直航航班，德里至上海航線將是其首條恢復營運的航線。新德里機場的官員透露，一些中國航空公司正在與他們接觸，計畫開通中印直航航班。

2019年，每月有超500個航班往返於中印兩國之間，由印度航空、靛藍航空、中國國航、南方航空等航司營運。2020年受新冠疫情影響，國際航班暫停。中印何時恢復直航航班在過去一段時間裡一直是備受關注的議題。

大陸十一假期期間，印度駐華大使館發佈消息稱，中印雙方已達成共識，印中兩國間連接指定通航點的直飛航線，可於2025年10月底前恢復。

國際航班 航線 上海浦東機場

比台灣還嚴格！大陸開發商拿地後2年內未開發 將被收回

大陸開發商拿地後2年內沒有開發，必須將土地退回，近期著名的案例有螞蟻集團和小米集團，於 2024年分別將杭州之江地塊與上...

時隔五年復航 東航中印航線機票率先開售

中印直航在經歷5年多的停滯後恢復。東航18日宣布開售中印航線機票，自11月9日起，上海至德里航線時隔五年復航，每周三班，...

中加外長商討油菜籽和電動車貿易糾紛 王毅：願與加方重啟各層級對話

尋求改善近年陷入低谷的雙邊關係，加拿大官方透露，加拿大外交部長安南德17日在與大陸外長王毅會面時，商討兩國在油菜籽和電動...

安世半導體晶片被禁止出口 荷蘭經濟事務大臣尋求與中國達成解決方案

根據荷蘭國家廣播公司NOS報導，荷蘭經濟事務大臣文森特．卡雷曼斯(Vincent Karremans)希望就中國對安世半...

美森航運「曼努凱號」在寧波被收取446萬人民幣 首個陸港口費苦主

為回應美國對中國船舶加徵港務費，中國大陸於10月14日起正式開始對美船舶收取船舶特別港務費。而據香港《南華早報》10月1...

寒武紀第3季淨利24億元 營收暴增13倍

大陸AI晶片龍頭寒武紀昨（17）日公布第3季財報顯示，營收人民幣17.2億元，暴增13.3倍，淨利潤人民幣5.6億元（約...

