星巴克中國業務出售　凱雷集團、博裕資本呼聲高

中央社／ 台北18日電

星巴克中國將出售部分股權，凱雷集團（Carlyle）與博裕資本（BoyuCapital）為目前主要競購買家，被視作首選合作對象；預估10月底將可確認買家。

據金融時報、21世紀經濟報導等媒體報導，凱雷集團、博裕資本為這波星巴克中國部分股權出售主要競購者，目前被視作首選合作對象；不含仍在談判的特許權使用費，星巴克中國業務出售估值約40億美元（約新台幣1220億元）。

知情人士於報導中透露，上週有5家私募股權提交具有約束力的報價，除了凱雷集團、博裕資本外，另還包括紅杉資本、春華資本和方源資本，競購者最終可能組成一個財團，星巴克將保留高達49%股份。

星巴克正在評估競購者改造中國市場供應鏈以及維持與當地合作夥伴關係的能力。星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）強調，看重競購者在營運、協同與品牌維護方面的能力，不僅僅只看資本。

星巴克對外表示，最近有5家競購者投標，正在加以評估中。這筆交易將為星巴克創造總價值逾100億美元，包括合作夥伴投資、支付給星巴克的特許權使用費與其他等。

報導提到，星巴克傾向於保持在中國業務單一大股東地位，這將有助於幫助其在中國的營運維持原有文化、節奏。7月初一度傳出星巴克僅保留中國業務30%股權，現在傳為保留49%股權，顯示星巴克對於中國市場的看重。

中國市場曾經是星巴克獲利主要來源，由於本土咖啡品牌瑞幸咖啡等在地競爭者崛起，星巴克表現近年下滑。一名匿名消息來源表示，星巴克在中國化營運中還是有提升空間，這也是競購者看好星巴克中國業務的原因。

星巴克 中國市場

