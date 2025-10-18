中加外長商討油菜籽和電動車貿易糾紛 王毅：願與加方重啟各層級對話

尋求改善近年陷入低谷的雙邊關係，加拿大官方透露，加拿大外交部長安南德17日在與大陸外長王毅會面時，商討兩國在油菜籽和電動汽車等存在的貿易糾紛。

大陸外交部官網發布，王毅在與安南德會談時說，大陸願同加拿大一道，重啟各層級對話交往，推進解決各自合理關切，加強多邊事務溝通協作。

路透報導，加拿大外交部在聲明中說，兩國外長商討包括油菜籽、海鮮、肉類和電動汽車在內的敏感貿易議題。「雙方同意保持定期和坦誠的溝通，有利於建立信任，促進合作，以及應對各自的關切」。

王毅指出，安南德這次訪華為雙方重溫建交初心、推動中加關係「再出發」提供重要契機。大陸願同加拿大加強溝通，增進瞭解，排除干擾，重建互信，推進雙邊關係改善進程。

中方新聞稿引述安南德稱，加拿大總理卡尼高度重視對華合作，致力於重新校準加中關係。

加拿大總理卡尼16日表示，預計將在不久後與大陸高層官員會面，但迴避是否取消對大陸電動汽車加徵關稅，以換取免除油菜籽保證金的提問。

加拿大官員稱，卡尼將在本月較遲時候出席兩場亞洲峰會間，首次與大陸國家主席習近平會面。

大陸今年8月宣布，對原產自加拿大的進口油菜籽徵收高達75.8%保證金，作為臨時反傾銷措施，以反制加拿大去年宣布，對大陸電動汽車加徵100%關稅。