安世半導體晶片被禁止出口 荷蘭經濟事務大臣尋求與中國達成解決方案

根據荷蘭國家廣播公司NOS報導，荷蘭經濟事務大臣文森特．卡雷曼斯(Vincent Karremans)希望就中國對安世半導體（Nexperia）的晶片出口禁令跟中國達成解決方案。這一禁令是在荷蘭政府接管該公司並罷免其中國執行長後生效的。卡雷曼斯否認受到美國的壓力，並表示執行長可能試圖將資訊洩露給中國。

安世半導體的總部位於荷蘭奈梅亨（Nijmegen），是一家大型半導體公司，為各行各業生產晶片，年營收達 20.6 億美元。然而，近期事件引發了重大動盪。上週日，安世半導體的中國母公司聞泰科技及其執行長張學政因財務糾紛試圖解僱其歐洲管理層，荷蘭政府隨即介入。

荷蘭政府的干預措施包括於10 月14日援引《貨物可用性法案》，暫時控制聞泰科技的歐洲子公司 Nexperia。

荷蘭政府的干預源於人們對荷蘭和歐洲關鍵技術知識和能力流失的擔憂。據稱，聞泰科技試圖利用Nexperia的資源來支持其在中國陷入困境的晶片工廠——上海鼎泰匠芯科技有限公司（WingSkySemi），儘管該公司並非聞泰科技集團旗下企業。 安世半導體的共同董事在就此事與聞泰科技對峙後，於2025年9月4日被解職。

2025年10月13日，阿姆斯特丹上訴法院暫停了聞泰科技的董事職務，並以決定性投票的方式任命GRC Dierick為非執行董事。

中國強烈反對荷蘭政府收購Nexperia，認為是濫用國家安全。中國半導體產業協會（CSIA）堅決支持聞泰科技維護自身權益。據報導，中國已對Nexperia中國分公司實施出口禁令，該禁令自10月4日起生效，涉及民用和軍用產品。現在卡雷曼斯的目標是解除該禁令。

針對這些事態發展，卡雷曼斯正尋求與中國官員討論安世半導體晶片的出口禁令。他對談判將取得積極進展持樂觀態度。

代表眾多美國汽車製造商的汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）已警告稱，可能存在供應問題，其中一些公司預計最早下個月就會出現明顯影響。

據路透社，一家美國汽車產業的執行長表示，汽車晶片供應中斷可能會導致美國和許多其他國家的汽車生產停滯。據報道，寶馬和大眾等汽車製造商正處於危機狀態，德國電氣工程協會（German Association of Electrical Engineering）預計幾週內將出現晶片短缺。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）也警告稱，如果沒有這些晶片，歐洲汽車供應商可能無法生產必要的汽車零件，可能導致停產。該協會總幹事西格麗德．德．弗里斯強調，所有相關國家都迫切需要快速、務實的解決方案。