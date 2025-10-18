美森航運「曼努凱號」在寧波被收取446萬人民幣 首個陸港口費苦主

為回應美國對中國船舶加徵港務費，中國大陸於10月14日起正式開始對美船舶收取船舶特別港務費。而據香港《南華早報》10月17日報導，有消息稱，美國美森航運公司(Matson, Inc.)的「曼努凱號」（Manukai）貨輪已第一個「嚐到苦頭」。同時，航運公司也正迅速調整航線、重組企業結構，以規避潛在損失。

「曼努凱號」貨輪13日抵達寧波，在中方特別港務費生效當天卸貨，被收取了446萬元人民幣(62萬7,943美元)的費用，之後離開前往上海。事件尚未得到寧波港或政府部門的正式確認，但由於船舶停泊時間、噸位及營運背景均與政策執行細則相符，業內普遍認為這是中方特別港務費生效後，首個被罰案例。

大陸《觀察者網》報導稱，「政客新聞網」歐洲版14日指出，相關費用均於14日正式生效，美國收費標準為每淨噸50美元，中國則初期收取每淨噸400元人民幣，計劃到2028年升至每淨噸1120元人民幣。兩項費用以單次航程計費，每年最多收取五次。

報導稱，根據全球航運權威媒體《勞氏日報》的計算，一艘3.5萬噸的汽車運輸船全年停靠美港一次的費用將達560萬美元，而由於中國港口通常服務的是噸位高達20萬噸及以上的大型散裝貨船，涉及的費用可能更高。

美國海事諮詢公司Cavalier Shipping負責人詹姆斯·萊特伯恩（James Lightbourn）分析認為，美國港口費影響有限。他指出，2024年，全球貿易船舶共停靠港口8.5735萬次，其中僅254次屬於美國收費範圍。英國德魯裡供應鏈顧問公司負責人菲利普·達馬斯（Philip Damas）估算，僅約11%的往返美國的貨櫃船將受到影響。

相較之下，中國的反制措施影響更廣。萊特伯恩表示，由於大部分航運公司的股權結構通常比較複雜甚至故意不透明，目前尚無法完全計算影響範圍。初期焦點在上市公司，但許多歐洲航運公司也可能由美國基金私有持股。

一位不願透露姓名的歐洲航運代表稱，中國實際上是針對股東施壓，許多公司在全球交易所上市，可能存在美國投資者，因此儘管兩套政策看似類似，但中國措施的實際衝擊可能更大。《南華早報》報導稱，航運公司已在嘗試透過董事會調整來緩解新規影響。美國上市油輪船東Okeanis Eco Tankers於13日發佈公告稱，兩名董事羅伯特·納普（Robert Knapp）和約書亞·內姆瑟（Joshua Nemser）已決定辭職。

同時，中國香港上市乾散貨航運公司太平洋航運（Pacific Basin Shipping）13日宣布，公司非執行董事張日奇辭職，自2025年10月13日起生效。該公司表示，張先生相信，而董事會也同意其辭任將有助公司改變董事會組成，以降低美國貿易代表辦公室（USTR）301調查對中國擁有或經營的船舶徵收港口費的潛在限制。

報導稱，世界航運巨頭丹麥馬士基集團和德國赫伯羅特公司也採取行動，將兩艘掛美國旗的船隻繞過中國港口。赫伯羅特的一艘貨櫃船取消了原定在寧波的停靠，改為前往韓國釜山。馬士基也表示，原本運往或經停寧波的貨物將在釜山卸載，再透過公司航運網絡運送至最終目的地。原定經寧波運往美國的出口貨物將轉移至其他船舶，在韓國進行中轉。據悉，受影響的船舶均在韓國建造，而非中國製造，因此未能享有中國港口費豁免。