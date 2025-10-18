加速AI自主化 中國移動三年後全用國產晶片

中國移動宣布，計劃到2028年，建成10萬張卡的GPU集群，實現超過100每秒浮點運算次數（exaFLOPS）的算力，並在全大陸最大的人工智慧（AI）計算網路中，全面使用大陸國產晶片，此舉目的在加速AI自主化，並在日益緊張的地緣政治局勢下減少對外國技術的依賴。

集微網報導，中國移動董事長楊杰詳細介紹了這一計畫，並概述了升級版的「AI+」行動計畫，目的在打造一個完全依賴大陸國產晶片的AI計算集群。

中國移動最新年度財報顯示，2024年資本支出為人民幣1,640億元（新台幣6,724億元），占收入的18.4%。

截至2024年底，該電信商自建的智慧計算能力達到FP16（16位浮點數）精度的29.2 exaFLOPS，並在2025年上半年擴展至33.3 exaFLOPS。若包含租賃資源，總能力將達到61.3 exaFLOPS。

移動通信服務業務收入達人民幣1,066億元，年增1.3%。業內分析師認為，隨著5G網路建設的完成以及傳統個人通信需求的穩定，中國移動等電信商正轉向人工智慧發展。