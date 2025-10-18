陸地方將加碼發債2.1兆元

大陸財政部昨（17）日宣布，中央財政從地方政府債務結存限額中安排人民幣5,000億元（約新台幣2.1兆元）下達地方。也就是說，大陸地方政府在第4季額外多了人民幣5,000億元的發債額度，可以還債及建設。

一財網報導，大陸財政部17日舉辦前三季財政收支情況新聞發布會，財政部政府債務研究和評估中心主任李大偉在會中表示，地方政府債務結存限額是地方通過加強財政收支管理、安排預算資金償還到期法定債務形成的，此次中央財政允許地方動用其中人民幣5,000億元，意味著地方政府將在第4季額外發行人民幣5,000億元政府債券來籌集相應資金，補充財力。

李大偉指出，在全國人大批准的地方政府法定債務限額內，經國務院同意，財政部適時安排一定規模的地方政府債務結存限額，用於支持地方化解存量政府投資項目債務、消化政府拖欠企業帳款等，與去年相比，此次安排結存限額有兩方面特點：一是力度增加。總規模較去年增加人民幣1,000億元。二是範圍拓展。除補充地方政府綜合財力，支持地方化解債務、消化政府拖欠企業帳款外，還安排額度用於經濟大省符合條件的項目建設，精準支持擴大有效投資，更好發揮經濟大省挑大梁作用。