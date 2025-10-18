寒武紀第3季淨利24億元 營收暴增13倍

大陸AI晶片龍頭寒武紀昨（17）日公布第3季財報顯示，營收人民幣17.2億元，暴增13.3倍，淨利潤人民幣5.6億元（約新台幣24億元），較去年同期轉虧為盈。

華爾街見聞報導，在大陸國產算力需求全面爆發、AI基礎設施建設加速的背景下，寒武紀昨日再度交出一份令人矚目的成績單，第3季營收人民幣17.2億元，年增13.3倍，這一增速在AI晶片行業堪稱驚人，單季淨利潤人民幣5.6億元，為連續三個季度賺錢。

寒武紀公司在財報中表示，營收及獲利大增主要是持續拓展市場，積極助力人工智慧應用落地所致，扣除非經常性損益後，前三季淨利潤仍高達人民幣14.1億元，說明盈利並非依賴政府補助或一次性收益，而是實打實的業務驅動。

從財務指標看，加權平均淨資產收益率達25.2%，較去年同期提升38.6個百分點，基本每股收益人民幣3.85元（去年同期為-1.74元）。

寒武紀今年前三季研發投入人民幣7.1億元，年增8.4%，研發投入強度依然保持。但研發投入占營收比率從去年同期的455.6%驟降至15.5%。這一變化清晰地折射出寒武紀的商業化拐點已至。過去公司營收規模過小，導致研發費用率太高，這也是科創板AI晶片企業的通病。如今隨著營收爆發式增長，研發投入占比快速回歸合理區間，意味著公司從「純燒錢研發」階段進入「研發與商業化並重」新階段。

不過，絕對研發投入金額增長仍在持續，第3季單季研發投入人民幣2.5億元，年增22%。這說明公司並未因短期盈利而放鬆技術投入，仍在為下一代產品和長期競爭力蓄力。