1,220億！陸星巴克出售將定案 私募基金凱雷、博裕資本組團收購

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
星巴克中國出售將定案，交易估值約40億美元。（新華社）
星巴克中國出售將定案，交易估值約40億美元。（新華社）

星巴克出售大陸業務將定案，私募基金凱雷集團與博裕資本已組成收購財團，成為收購星巴克中國業務多數股權的主要競購方，並與星巴克展開獨家談判，傳出最新交易估值約40億美元（約新台幣1,220億元），若交易成功，凱雷與博裕將取得星巴克中國所有門市及經營權，星巴克則保留品牌授權及收取授權費。

星巴克發言人表示，目前已有五家投標者提供標書，他們均對星巴克在大陸長期發展潛力充滿信心，公司正對這些標書進行評估。據報導，五家私募股權包括凱雷與博裕資本，還有紅杉資本、春華資本和方源資本。

彭博報導，凱雷集團與博裕資本被星巴克視為首選合作夥伴，而40億美元交易估值不包含仍在談判中的特許權使用費，預計星巴克高層將會在本月底前作出決定。博裕資本曾投資跨境電商平台Shein，凱雷集團則是曾在2017年聯合中信資本收購麥當勞中國股權，對連鎖通路品牌在大陸市場的發展興趣高昂。

三方若交易談成，凱雷集團與博裕資本將接手星巴克中國的門市資產及營運權，星巴克則保留長期品牌授權並收取特許權使用費。

不過，星巴克執行長Brian Niccol表示，星巴克的大陸業務價值超越之前的預期，預計星巴克中國的價值將超過100億美元，這包括潛在合作夥伴的前期投資、星巴克保留的大陸業務股份，以及未來的特許權費用。

星巴克中國目前由星巴克全資擁有，是集團全球第二大市場。第3季報顯示，星巴克中國當期營收約7.9億美元，增長8%，並實現連續三個財季增長。營收增長主要源於降價，雖然客單價略降4%，但同店交易量大幅提升6%。同時，星巴克中國門市持續增加。截至第3財季末，星巴克中國門市總數達7,828家，較去年同期的7,306家增522家，增長7%。

陸媒分析，星巴克出售中國業務股權並非潰敗退出市場，而是輕資產轉型的戰略調整，由於中國市場利潤下滑、瑞幸咖啡等本土品牌價格戰圍剿、全球資源向北美傾斜，通過賣股變現，同時保留未來增長空間。


