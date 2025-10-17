影／榮耀首款機器人手機ROBOT Phone 2026年MWC展出

AI手機又「卷」出新形態。榮耀公布首款AI概念機ROBOT Phone的外觀影片，是一款集AI大腦、機器人行動力與影像功能於一體的手機。採用可折疊升降的模組化機械結構，後攝模組展開後可成為獨立雲台，支持自動旋轉、伸縮追蹤，配合360°雲台級防抖攝影機，能夠解決拍攝抖動與視角限制問題。‌‌

榮耀CEO李健表示，ROBOT Phone目前還處於工程驗證階段，將在2026年年初的MWC（世界行動通信大會）上首度展出。

南方都市報、界面新聞報導，該機器人手機將AI手機的超級大腦、機器人的超強行動力與高清照相機的敏銳捕捉能力進行了融合，手機背面的隱藏式機械臂雲台可以像「變形金剛」一樣一鍵展開，也能實現全自動構圖、目標跟隨與專業防抖。

李健表示，在榮耀的定義中，智慧手機可以劃分為三個時代：iPhone、AI Phone，以及榮耀將在明年發布的ROBOT PHONE。而在ROBOT PHONE完全落地之前，還將經歷AI Phone的前期形態，也就是榮耀最新發布的Magic8系列。

榮耀Magic8系列搭全系搭載了一顆AI物理按鍵，一鍵長按即可啟動「YOYO看見」，開啟與智慧語音助手YOYO的影片通話，進行智慧體應用交互。除了榮耀自研的UI Agent能力，YOYO接入了超過4000個生態MCP（模型上下文協定）和生態智慧體，能夠實現3000個場景的自動執行。

例如，按鍵後讓YOYO讀取圖片上的Wi-Fi密碼和接入方式，並發出接入Wi-Fi的語音指令，手機就能夠自動連接房間的Wi-Fi密碼。或者是，種草了某一台相機，按鍵後讓YOYO識別，即可對比全網價格，找到最合適的價格的下單。

AI手機的競爭，讓手機廠商又回到了重新定義硬體設計的時代。數年前，小米、三星都曾經嘗試過為手機增加物理按鍵來啟動AI，但由於當時AI技術成熟度不足，這些按鍵也逐漸變成了雞肋。如今，當越來越多AI功能被塞進手機，這種頗具復古意味的潮流又流行起來。

OPPO在去年發布的Find X8系列上就設計了一枚AI按鍵，用來喚醒一系列AI功能，最終這顆按鍵的確極大提升了功能的使用頻率和使用者粘性。在iPhone 16、華為Mate 70等手機上，側邊按鍵也被賦予了AI喚醒功能。手機廠商發現，比起讓用戶花時間和成本去找AI功能，不如採用這種最直接也最便捷的對話模式。

但手機廠商對AI的未來設想，並不止步於一枚物理按鍵。對榮耀來說，ROBOT Phone就是一種必然的嘗試。李健提到，它幾乎集結了當下手機廠商最感興趣的技術方向：手機本體、便攜的影像，以及能提供情緒價值的陪伴機器人。

新形態終端的落地，將在很大程度上考驗廠商的技術和工程化能力。榮耀曾在今年官宣進入機器人領域，並展示榮耀在運動演算法方面的技術成果：機器人跑步速度達到4m/s，打破了先前的機器人行業紀錄。除了榮耀之外，vivo、OPPO也都分別設立機器人相關實驗室，為未來產品做好技術儲備。