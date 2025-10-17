快訊

蘋果iPhone Air中國開啟預購 首批5分鐘搶空

中央社／ 上海17日電
蘋果iPhone Air。中央社
蘋果iPhone Air。中央社

蘋果iPhone Air手機先前因為eSIM在中國卡關，近日蘋果執行長庫克（Tim Cook）到訪上海後，今天終於開啟預訂，官網首批貨5分鐘內賣光。中國民眾對於辦理eSIM也熱情高漲，中國聯通線上預約辦理eSIM人數已達19.5萬人。

iPhone Air於17日上午9時在中國大陸開啟預訂，22日正式發售。據陸媒第一財經報導，中國蘋果官網開啟iPhone Air預售，首批貨5分鐘內售罄。現在下單需等待1至2週。

從中國電商平台上也看得出iPhone Air的熱度高漲。截至17日中午12時，得物App有超過10萬用戶表示「想要」iPhone Air；有超過9200用戶預約。京東則顯示，截至17日中午，已有33.2萬人在Apple產品京東自營旗艦店預約iPhone Air，已售「1萬＋」件。

iPhone Air在中國大陸的售價人民幣7999元（約新台幣3.4萬元）起。據得物平台消息，iPhone Air開啟預售3小時後，轉售市場溢價約1000至2000元，午後價格稍有回落，深空黑色256G版溢價590元，512GB版本溢價約2000元。

iPhone Air在中國大陸的發售一波三折。9月發表後，原本計劃9月19日正式發售，但因為eSIM卡關被迫延期。蘋果中國當時表示「正與監管機構緊密合作，力爭盡快在中國推出」。有陸媒提到，eSIM如何相容中國嚴格的實名制和防範電信詐騙等監管框架，還需要探索。

本月13日，中國聯通、中國移動、中國電信等三大電信業者宣布，已獲得展開eSIM手機運營服務商用試驗的批覆，同時開放eSIM預約管道。隨後，蘋果宣布iPhone Air將在中國正式發售。

據報導，截至17日下午1時，中國聯通線上預約辦理eSIM人數已達19.5萬人。目前三大電信業者都只能在實體門市進行辦理，並且每支eSIM手機最多可綁定2個門號。

中國移動和中國電信表示，除了iPhone Air之外，近期將有更多支持eSIM的手機陸續上市。

iPhone Air 電信業

