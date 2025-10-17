台資對陸投資下滑？陸學者：出現在地化的延伸與提升

從數據上來看，台資對大陸投資近年呈現下跌趨勢，不過上海交通大學台灣研究中心主任盛九元17日指出，近年能夠觀察到，台商投資新特點是出現在地化的延伸與提升，且出現製造業梯度升級，從早期紡織、鞋帽等勞動密集型產業轉向精密機械、新能源汽車等高附加價值領域。

據經濟部投審司，2024年台灣整體對外投資485.8億美元，其中對大陸投資占比跌破一成大關。今年1-9月，核准對中國大陸投資件數為171件，件數較上年同期減少37.59%；核准投（增）資金額計8億9,326萬美元，較上年同期減少73.23%。

盛九元17日於淮安出席台商論壇，以〈台商大陸發展報告——歷程、現狀與未來〉為題分享時首先指出，兩岸經貿發展始終面臨挑戰，從數據上來看，投資狀況從2018年開始陡然下降，當時不僅是兩岸關係發生變化，還有美國因素進來。近年則能夠觀察到，台商投資新特點是出現在地化的延伸與提升。

盛九元提出投資新特色下的四個現象，一是自有資金，以旺旺集團為例，該集團在2000年代初於湖北仙桃設廠以來，從最初的一廠，透過盈利滾動發展為現在的八廠，年產值突破人民幣10億元，帶動仙桃食品產業的集群發展。

二是直接融資，盛九元表示，台商在大陸上市規模不斷擴大，截至2025年7月，大陸滬深股市共有61家台資上市企業，這些企業在資本市場的融資規模顯著，截至今年9月25日，受益於AI伺服器需求持續擴張，鴻海子公司工業富聯的融資規模達到人民幣74.75億元，創歷史新高。

三是間接融資，以福建漳州為例，截至2024年末，漳州分行累計服務台資企業客戶超過400戶，對企業提供的各類信貸額度或融資服務規模（對公授信）超過人民幣30億元，以支持台企在當地的發展。

四是股權融資，截至2024年8月，服務福建中小微企業和台資企業的區域性股權交易市場、旨在促進兩岸經濟融合的海峽股權交易中心，累計推動台企業融資人民幣34.43億元，並培育出一家上市企業。

在主要投資產業分布方面，製造業梯度升級，從早期紡織、鞋帽等勞動密集型產業轉向精密機械、新能源汽車等高附加價值領域；整體來說由電子資訊業主導，資訊電子業台商盈利面達到70%，憑藉大陸產業鏈和消費市場，形成半導體、面板等高端製造集群；服務業加速布局，金融、物流、醫療等現代服務業佔比提高至35%，呼應大陸內需市場擴容與消費升級趨勢；農業技術合作，生物科技、精緻農業項目增長迅速。