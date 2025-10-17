大陸多家銀行宣告將清理「睡眠帳戶」 但認定標準不一

大陸金融系統近日將針對長年未使用的帳戶，進行清理，不過各家銀行的認定標準並不一致，有銀行定義為帳戶餘額人民幣10元以下，連續一年無交易、且未綁定貸款等；還有的銀行規定「6個月無交易、餘額低於人民幣100元」即為不動戶。

綜合介面新聞 每日經濟新聞等消息，近期，多家大陸銀行陸續發佈公告，對「長期不動戶」帳戶（也稱「睡眠帳戶」）開展管控或清理。

以興業銀行為例，10月15日起，該行將每日滾動管控符合條件的帳戶。新標準規定：帳戶餘額人民幣10元以下，連續一年無交易，且未綁定貸款、理財或三方存管業務的個人結算帳戶，將被納入管理範圍。其中，社保卡、公積金卡除外。

多家農商行、村鎮銀行也在同步清理類似帳戶。

不過，不同銀行對「長期不動戶」的認定標準並不一致，例如有的銀行規定「6個月無交易、餘額低於人民幣100元」即為不動戶。因此消費者還需具體查詢銀行官網或諮詢相關工作人員。

對於管控、清理睡眠帳戶在銀行業內持續進行，分析人士認為，此舉能夠有效遏制電信詐騙等不法行為，保障持卡人的資金安全，並幫助銀行降低管理成本、提升運營效率。

此前，有多家大陸銀行啟動「清卡」工作。例如2023年，農業銀行、中國銀行、交通銀行等國有大行以及平安銀行、廣發銀行等股份行先後開展睡眠卡清理工作。其後，其他各地銀行已陸續跟進，且在2024年迎來行業集中「清卡」的高峰期。

另外，在大陸央行（中國人民銀行）指導下，中國銀聯已聯合商業銀行在雲閃付APP上提供了便捷的查詢管道。用戶可以在雲閃付APP中搜索「一鍵查卡」功能，點擊「申請查詢」，經過身份驗證後即可查詢個人銀行卡情況。

而21世紀經濟導報報導，針對銀行的註銷行為是否侵犯了金融消費者的合法權益？在2024年12月底，北京金融法院官網刊載了一則案件：2015年12月11日，李某在某銀行辦理了一張金融卡，但帳戶餘額始終為0。在相關監管部門陸續端出相關政策並組織開展清理「一人多卡」、長期不動戶行動背景下，某銀行於2021年4月9日在官網發佈相關公告，且通過簡訊、電話通知李某，但李某手機未能接通。2021年7月20日，案涉銀行卡被銷戶。

後李某起訴請求法院確認銷戶行為無效。最終北京金融法院經審理認為，某銀行的銷戶行為應認定有效。由於李某帳戶連續五年以上無任何交易，帳戶內餘額為零，銷戶行為並不損害李某的財產權益。北京金融法院也公開提示，「立足金融機構防範電信網路詐騙犯罪的大背景，銀行以發布公告方式，採取的長期不動戶清理行動，是保護更廣大金融消費者權益的有效措施」。