張志軍喊話台商：台海情勢複雜嚴峻 希望大家秉持大義

第十九台商論壇17日於淮安舉行。面對目前台海情勢複雜嚴峻，海協會會長張志軍於致詞時向台商台企喊話，當前台海情勢複雜嚴峻，希望大家秉持大義，堅持一個中國原則，共同維護兩岸和平發展，不斷做大做強中華民族經濟，攜手共創兩岸經濟美好未來。

第十九屆台商論壇17日於淮安舉行。台方與會包括工業總會副理事長秦榮華、大陸全國台企聯總會長李政宏、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、台玻集團總裁林伯實，陸方則有海協會會長張志軍、江蘇省副省長趙岩、淮安市長顧坤。本次論壇並舉行合作簽約儀式，四項合作由大陸全國台企聯與淮安市政府、中國生產力促進中心協會、本來生活網、富邦華一銀行進行簽約。

張志軍於致詞時表示，台商論壇自2006年創辦以來，幫助廣大台商台企看清大勢、堅定信心，推動兩岸產業合作。本屆論壇旨在幫助台商台企應對外部環境，加快產業升級，共同開拓大陸內需市場。他表示，在充滿不確定的世界，大陸展現強大的韌性和活力。將通過持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，與廣大台灣同胞分享中國式現代化發展。

他提出四個機遇。一是產業轉型升級機遇，大陸產業高端化、智能化、綠色化加快發展，新產業、新動能加快培育，相關領域投資機遇加速釋放；二是科技創新機遇，大陸在全球科創新版圖中快速崛起，科技創新與產業創新加速結合，為科技創新和產業升級提供強大動能；三是消費擴容升級，大陸龐大人口形成規模龐大、潛力十足的市場；四是新型基礎設施建設機遇，大陸在泛用網路、移動通訊、智慧城市等領域保持快速增長，將為台商台企扎根發展創造更多機會。

張志軍表示，希望廣大台商認真研究、及時捕捉，不斷開拓在大陸發展新的天地。將一如既往造福台灣同胞，拓寬交流合作領域和管道，幫助大家搶賺機遇，開闢書寫兩岸經濟合作、融合發展新篇章。

他表示，多年來廣大台商台企與大陸發展風雨同舟，是大陸改革開放的參與者、貢獻者和受益者。他喊話，在中國式現代化推進中華民族偉大復興，大家不僅不能缺席，還應該發揮更大作用，當前台海情勢複雜嚴峻，希望大家秉持大義，堅持一個中國原則，堅決反對台獨分裂，共同維護兩岸和平發展，不斷做大做強中華民族經濟，攜手共創兩岸經濟美好未來。