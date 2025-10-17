印尼「雅萬高鐵」通車兩周年 累計輸送旅客已逾1200萬人次

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸為印尼建造的雅萬高鐵通車2年已實現輸送1,200萬人次以上的旅客，圖為印尼哈利姆車站上的一對印尼母子在車頭合影。（中新社）
大陸企業承建的印尼雅萬高鐵，今（17）日迎來通車兩周年，大陸官方媒體報導稱，雅萬高鐵已累計輸送1,200萬人次以上的旅客，準點率95%以上。

雅萬高鐵（雅加達至萬隆）2023年10月17日開通，據中新社報導，截至今年10月17日，這條印尼乃至東南亞首條高鐵正式開通運營滿兩年，累計輸送旅客超過1,200萬人次，在降雨多、地震頻發的印尼，列車準點率保持在95%以上。

大陸國鐵集團有限公司數據顯示，目前雅萬高鐵單日最高旅客發送量達2.67萬人次，動車組列車安全運行超過565萬公里，輻射帶動作用日益顯現。

雅萬高鐵全長142.3公里，最高運營時速350公里，將雅加達到萬隆的出行時間由3個多小時壓縮至46分鐘。兩年來，日均開行列車由開通初期的14列增至高峰期的62列，已成為印尼最繁忙的軌道交通幹線之一。

據指出，兩年來，雅萬高鐵已累計開行動車組列車3萬6,747列。據不完全統計，開通以來已有逾50萬名國際旅客赴印尼搭乘高鐵觀光旅遊。

稍早據新加坡聯合早報10月8日消息，印尼投資部長羅桑（Rosan Roeslani）當天稱，該國政府已就重組印尼高鐵公司的債務問題，與中國大陸方面展開談判。羅桑說，「我們希望進行全面的改革，這樣重組後，未來就不會再出現違約等問題」。但他拒絕透露正在與大陸政府就重組方案的談判細節。

這條耗資73億美元（94.59億新元）的雅萬高鐵，讓印尼國企也背上沉重債務。中國大陸2017年向印中高鐵公司提供45.5億美元的貸款，但疫情讓這一工程又超支12億美元，大陸方面對超預算貸款收取更高額利息。建設成本、加上實際客流量低於預期，雅萬高鐵的主要建設和運營方印尼國家鐵路公司（KAI），上半年因參與雅萬高鐵項目而蒙受1.81萬億印尼盾（1.41億新元）的虧損。

「印尼商業郵報」（Indonesia Business Post）8月報導，KAI向印尼國會發出警告，稱若不儘快進行債務重組，這項工程將成為一顆「定時炸彈」。

