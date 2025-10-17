第十九屆台商論壇淮安舉行 秦榮華指在內捲中練身體

快訊

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／淮安即時報導
第十九屆台商論壇17日於江蘇淮安舉行，本次論壇並舉行合作簽約儀式。記者陳湘瑾／攝影
第十九屆台商論壇17日於江蘇淮安舉行，本次論壇並舉行合作簽約儀式。記者陳湘瑾／攝影

第十九屆台商論壇17日於江蘇淮安舉行，本次論壇並舉行合作簽約儀式。工業總會副理事長、敏實集團創辦人秦榮華表示，大陸市場再捲（內捲，指競爭激烈）都不要忽略，要在捲的過程中練身體；大陸全國台企聯會長李政宏則表示，台商論壇希望能在目前兩岸關係面臨挑戰的時刻，為兩岸經濟合作與兩岸關係和平發展貢獻更多力量。。

第十九屆台商論壇17日於江蘇淮安舉行。台方與會包括工業總會副理事長秦榮華、大陸全國台企聯總會長李政宏、臻鼎科技集團董事長沈慶芳、台玻集團總裁林伯實，陸方則有海協會會長張志軍、江蘇省副省長趙岩、淮安市長顧坤。

工業總會副理事長、敏實集團創辦人秦榮華在致詞中談到大陸的「內捲」現象，他表示，市場再捲都不要忽略，像是汽車產業，不管大陸再怎麼困難，一年就是3,000萬台，只要拿到訂單，再困難一定會賺錢，只要團結在一起，努力把產品做好，到現在敏實在大陸還是能夠維持毛利率28%以上。

他也提到，敏實做的汽車電池包規格比較高，過去大陸車廠因成本考量較不會採用，但是隨著大陸提出最高規格標準，陸廠也轉而採用敏實的產品。

秦榮華接著表示，「市場還是在的，而且有個最好的好處，我們透過捲的過程中練身體」，敏實把成本、效率、產品品質和研發做到極致，再複製到海外，在海外13個國家、30個工廠都有賺錢。他也提到，在大陸訓練出來的競爭力，現在跟特斯拉等廠商都可以輕易地去做配套。

大陸全國台企聯會長李政宏在致詞中提到，多年來淮安以台商論壇為載體，積極促進兩岸產業對接，打造電子資訊、新能源汽車零組件、綠色食品、現代農業等產業集群，為台企全方面保駕護航。台商論壇希望能在目前兩岸關係面臨挑戰的時刻，為兩岸經濟合作與兩岸關係和平發展貢獻更多力量。

本次論壇並舉行合作簽約儀式，四項合作由大陸全國台企聯與淮安市政府、中國生產力促進中心協會、本來生活網、富邦華一銀行進行簽約。

據主辦單位，截至目前，淮安市累計設立台資項目1,500多個，總投資近260億美元，實際利用台資近80億美元，吸引鵬鼎、敏實、實聯化工、旺旺食品等台企入駐。

