「柬埔寨詐團遭美制裁」港媒：太子集團老闆擁有香港兩家上市公司

據報導，被美國當局制裁的柬埔寨跨國犯罪組織太子集團，其董事長陳志擁有兩家香港上市公司，並透過香港金融界人士為他進行金融詐騙，在香港和美國資本市場遊走。

美國財政部日前宣布對太子集團實施制裁，指陳志涉嫌電信詐騙及洗錢，並請求法院同意沒收陳志詐騙所得、約12萬枚比特幣（約值150億美元）。

據報導，陳志為中國福建人，但已入籍柬埔寨，沒有中國籍。

信報今天報導，陳志手上有兩家香港上市公司：致浩達控股與坤集團。

根據招股文件，致浩達控股的上市團隊包括擎天證券與RHB Capital，前者與本地股壇人「粉哥」有深厚往來，而「粉哥」則是廉政公署過往調查「唱高散貨」案的核心人物。

報導表示，與「粉哥」相關的上市公司多次出現可疑配售、包銷活動，涉及短期拉高股價再出貨的手法。

報導表示：「這樣我們便能勾畫出『上游陳志、下游粉哥派系』的資金流與市場活動互為呼應，形成一條跨境散貨鏈：柬埔寨提供詐騙基地，香港這邊負責炒殼，成為最終散貨出口。」

至於坤集團，幫助陳志收購這家集團的財務顧問團隊是均富融資，後者最近在美國那斯達克上市。

報導表示：「換言之，陳志就是上游詐騙基地中心，下游是有一班香港金融人為他提供服務，幫他穿針引線，連結美國網絡，遊走香港美國資本市場。」

此外，該報在另一篇文章中質問，被陳志團夥詐騙的受害者主要是中國人，為何其比特幣財產卻由美國而非中國政府沒收，這算不算造成「國家資產流失」。

文章表示，中國部分地方政府早就接獲當地「苦主」舉報，針對陳志團夥展開調查，比如四川旺蒼法院於2022年公布起訴書，指太子集團涉嫌「開設針對中國公民的網絡賭博公司」，自2016年起非法獲利超過人民幣50億元。