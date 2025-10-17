加速布局儲能市場！ 富士康全新儲能品牌富儲科能21日發布

加速布局新能源儲能市場，富士康旗下儲能品牌「富儲科能」21日發布。目前首批量產基地已落地鄭州，總面積約2萬平方公尺，配備先進電池模組自動化產線，可相容工商業、源網側等多元應用場景。未來富儲科能將持續深耕海外市場，構建「全場景+全球化」產品矩陣與服務網路。

新浪財經報導，作為富士康旗下儲能品牌，是集團「3+3+3」戰略下的產業新板塊。依託富士康精密製造與垂直整合能力，構建以上海研發中心、武漢試製中心、鄭州營運生產中心為核心的儲能產業閉環，實現研發-製造-行銷-運維全鏈路一體化。

富士康3+3戰略，為「電動車、數位健康、機器人」三大創新產業、「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大核心技術領域

中國儲能網報導，富士康關注儲能賽道的早已經不是什麼秘密。最早在2017年，富士康背後鴻海集團旗下公司富泰華工，就曾投資人民幣10億元入股寧德時代，合作重點推動固態電池領域的研究。

2022年6月，富士康首家電池工廠在臺灣高雄破土動工，並計畫在2024年初開始試生產磷酸鐵鋰電池。該工廠規劃產能1.27GWh，電池產品將首先用於本土的電動巴士、電動乘用車和儲能系統。

不過當時就已然提出海外電池工廠計畫的富士康，卻遲遲沒有開出更高產能，時隔一年才傳出在儲能領域的相關動作。

2023年7月，富士康作為戰略投資者入股上海采日能源，持股占比2.39%。上海采日能源成立於2017年，在接受本輪融資的前一年才剛取得2022年度全球市場儲能系統出貨量排名第8、境內使用者側儲能系統出貨量排名第ˊ的成績。

到2024年3月，富士康宣布將與旭智資本共同出資，擬規劃設立目標規模人民幣70億元的綠能開發基金，布局太陽能、風能及配套儲能等綠電產業，預估可取的60億kWh綠電權益。

無論從產能規模、投資入股還是設立基金哪個角度看，富士康前些年涉足儲能的行動都只能算得上是「雷聲大雨點小」，並沒有建立什麼比較實際的行業影響。

直至2024年10月，由富士康新事業發展集團出資人民幣6億元的富士康新能源電池（鄭州）有限公司成立，以舊品牌「富銳新能」作為旗下儲能業務主體，富士康才真正在全球儲能主戰場站穩腳跟。

今年，富士康儲能接連邁出幾大步。2月，富士康新事業總部及研發中心項目在河南鄭州開工建設。該總部將富士康承載新事業總部功能，項目一期選址於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約人民幣10億元。