已正式掛牌 大陸常駐聯合國糧農機構代表處升格為代表團

大陸常駐聯合國糧農機構代表團正式掛牌，該組織總部位於義大利羅馬，大陸方面於今年8月將常駐聯合國糧農機構代表處正式升格為常駐聯合國糧農機構代表團，也是近期更加融入國際參與的各項舉措之一。

據新華社，中共當局1973年4月「恢復」在聯合國糧食及農業組織的合法席位，1982年正式設立常駐聯合國糧農機構代表處，2020年調整為大使級外交機構。2025年8月，常駐聯合國糧農機構代表處正式升格為常駐聯合國糧農機構代表團。當地時間10月16日下午，大陸常駐聯合國糧農機構代表團正式掛牌。

大陸國家主席習近平16日也向聯合國糧農組織成立80周年致賀信，他指出，大陸政府高度重視糧食安全，堅持依靠自身解決好14億多人口的吃飯問題，並向有需要的國家提供力所能及的幫助，為保障世界糧食安全貢獻了中國力量。大陸將一如既往支持聯合國糧食及農業組織在國際糧農領域發揮重要作用，願同國際社會攜手落實全球發展倡議，推進聯合國2030年可持續發展議程，推動構建人類命運共同體，為增進各國人民福祉作出新的更大貢獻。

而聯合國糧農機構包括聯合國糧農組織、世界糧食計畫署、國際農業發展基金。這三大機構的總部均設在義大利首都羅馬。聯合國糧農組織成立於1945年10月16日，現擁有194個成員國、1個成員組織（歐洲聯盟）、2個准成員（法羅群島、托克勞群島）。中國（中華民國）為創始國之一。

目前大陸駐聯合國農糧機構代表、大使為張陸彪，但官網仍標註為代表處。官網介紹，該單位主要職責是「協助國內開展與聯合國糧農機構的交流與合作，配合國內做好多邊外交工作」；「協助國內有關部委和省（自治區、直轄市）爭取外援，引進農業發展的資金、技術和人才」、「開展與有關國家駐羅馬外交機構的合作與交往，加強溝通、增進瞭解及協調立場，深化與義大利等歐洲國家的雙邊農業交流與合作」等。

此前，大陸甫於今年7月在總部位於倫敦的國際海事組織設立常駐代表處，由其駐英國大使鄭澤光兼任常駐代表。

國際海事組織是聯合國系統主管海上安全和防止船舶造成海洋汙染及其法律問題的專門機構，總部位於倫敦。1948年於日內瓦召開的國際會議通過公約，十年後正式建立，原名「政府間海事協商組織」，1982年更名為國際海事組織。1971年我退出聯合國，翌年亦退出該組織。北京於1973年進入該組織後，1989年至今連任為A類理事國，即提供國際航運服務方面具有最大利害關係的十國之一。目前該組織有176個會員國和3個聯繫會員。