王文濤：美破壞雙方經貿會談氛圍 希望雙方透過對話尋求解決辦法

據大陸商務部網站訊息，大陸商務部部長王文濤昨16日會見美國蘋果執行長庫克。雙方就中美經貿關係、蘋果公司在華業務發展等進行了交流。王文濤表示，近期中美經貿關係出現波動，主因是美方在馬德里經貿會談後，密集推出一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。他說，維護中美經貿關係整體穩定，需要雙方相向而行。希望美方與中方能透過平等對話協商尋找解決問題的辦法。

王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，雙方經貿團隊5月以來舉行了四次會談，推動中美經貿關係回穩。近期中美經貿關係出現波動，主因是美方在馬德里經貿會談後，密集推出一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。

他說，維護中美經貿關係整體穩定，需要雙方相向而行。希望美方與中方一道，以兩國元首通話重要共識為引領，透過平等對話協商尋找解決問題的辦法，為兩國企業開展合作提供更穩定的預期與環境。

王文濤指出，中國政府將堅定不移推進高水準對外開放，持續優化營商環境，讓外資企業共享中國發展機會。歡迎蘋果公司繼續深化對華合作，加大在華投入。

庫克表示，蘋果將持續堅定紮根中國、深耕中國，積極參與中國高品質發展。良好的美中經貿關係不僅對兩國意義重大，也有利於全球經濟穩定與發展，蘋果願為美中合作共贏貢獻正面力量。