碧桂園境內債重整 近尾聲
大陸房地產開發商碧桂園大陸境內債券重整方案接近尾聲，有望成為繼融創和旭輝後，又一個完成面值人民幣百億級別境內債重整的地產商。
分析指出，碧桂園債務重整取得進展，在一定程度上能緩解投資者、購房者等對行業風險的擔憂，避免行業出現恐慌性情緒。
碧桂園九檔待重整債券合計涉及未償本金人民幣137.7億元，擬重整的九檔境內債券中，八檔已獲持有人通過重整方案，僅「H16騰越2」未通過。尚未通過的債券由碧桂園關聯公司騰越建築科技集團發行，本金餘額約人民幣4.42億元。碧桂園表示，將持續與債券持有人溝通，推進大陸境內公司債券的全面及長期解決方案。
彭博指出，碧桂園在這次境內債券重整方案中為債權人提供四種選項。包括現金購回、轉股抵債、本金留債展期、等額轉化為一般債權。
其中，留債展期的期限長達十年，且僅按1%單利計息。隨著大陸地產行業持續低迷，這顯示債權人對資金回收的預期不斷下調，加速了房企通過重整削債的進程。
